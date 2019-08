IL GIRONE DEL REAL

RIETI - Una Coppa Della Divisione da difendere. Il Real Rieti da oggi conosce il suo cammino nella terza edizione della competizione, che come di consueto abbraccia e coinvolge tutte le squadre che fanno parte dei campionati nazionali (A, A2, B). Dopo la vittoria ottenuta al PalaNinoPizza di Pesaro lo scorso 27 dicembre inizia un nuovo percorso. Si inizierà con un turno preliminare che riguarderà alcune squadre di serie B, che andranno a riempire i posti mancanti nei gironi, che saranno 8, suddivisi sulla base di criteri geografici. Una volta che si completerà il mosaico dei gironi, si procederà con la consueta formula ad eliminazione diretta, fino ai quarti di finale, per poi chiudersi con la classica forma della Final Four. Il primo turno preliminare si giocherà il 14 settembre, tre giorni più tardi (17/9) il primo turno. Secondo turno previsto il 15/10, terzo turno il 5/11, quarto turno il 17/12. Quarti di finale previsti invece il 7 gennaio del nuovo anno, Final Four che si disputerà nei giorni del 29 febbraio e 1° marzo.Come detto sono 8 i gironi totali, ognuno dei quali comprende 16 squadre. Il Real è stato inserito nel gruppo E. Quattordici squadre sono già certe, le ultime due verranno decise dal turno preliminare in programma il 14 settembre. Real che è testa di serie n. 3, con prime due posizioni occupate dalle squadre prima e seconda del campionato: Pesaro e Acqua& Sapone.Real RietiCybertel AnieneItalpol calcio a 5SS LazioOlimpus RomaActive Network ViterboRoma calcio a 5Sporting JuveniaVis GubbioCalcetto PoggibonzeseFutsal SangiovanneseMattagnaneseAtlante GrossetoPrato calcio a 5Vincente turno preliminare 13 Carbognano- CTS Grafica calcio a 5Vincente preliminare 14 Real Terracina - Velletri Calcio a 5Ufficiale anche il primo incrocio per il Real, che giocherà la prima gara ad eliminazione diretta (17/9) contro la vincente del turno preliminare 13, quindi una tra Carbognano e CTS Grafica, per poi affrontare nel secondo turno la vincente tra Gubbio ed Italpol.