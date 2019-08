© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono trascorsi quasi sei anni da quel novembre 2013, da allora il Real Rieti ed Alessio Musti ne hanno fatta tantissima di strada. Il Real aveva appena iniziato il suo percorso di consacrazione nel futsal italiano ed oggi è una delle realtà più longeve ed importanti, Musti è diventato commissario tecnico della nazionale. La sua avventura in amarantoceleste durò mezza stagione, portando il Real vincinissimo ad eliminare la Luparense nei playoff scudetto , dando inizio ad un percorso di crescita che vede oggi il Real tra le società più importanti e longeve del futsal italiano. Abbiamo intervistato l'ex tecnico amarantoceleste, ora alla guida dell'Italfutsal.«Una stagione che ho molto nel cuore. Ha caratterizzato il passaggio del Real da una squadra negli anni precedenti aveva disputato i playout, ad una che ha disputato per la prima volta Final Eight di Coppa Italia e playoff scudetto. Da li ha poi iniziato a vincere trofei, fu una specie di stagione di passaggio tra un Real di bassa classifica e quello capace di competere per trofei ed obiettivi importanti. Riuscimmo subito ad avere una bella identità, ricordo con grande piacere quella esperienza».«Onestamente no. Anche se poi ogni giocatore o allenatore che pratica sport a livello agonistico deve avere la presunzione di puntare in alto. Cosi come da giocatore pensavo di competere per vincere titoli, da allenatore di club punti ad arrivare al massimo e vincere. Non l’ho mai detto, però è chiaro che era un sogno che avevo».«Cambia che senti una grande responsabilità, una pressione positiva. Personalmente me ne sono accorto alla prima amichevole, al primo inno, quando porti quel tricolore sul petto. Progressivamente ti rendi conto di quanta responsabilità hai per i ragazzi, per il movimento. E’ una cosa che approccio 24 ore al giorno. Rispetto ad un club manca la quotidianità, ho visto l’ultima volta i ragazzi ad aprile ed ora li rivedrò a settembre. Come ho già detto è una cosa di grande responsabilità».«Sarà un campionato sicuramente più difficile da gestire, perché ci saranno più partite. Una stagione cosi lunga mette a confronto dinamiche che permettono a più giocatori di mettersi in evidenza»«Negli ultimi anni ha sempre fatto squadre con grande attenzione. Anche lo scorso anno, non a caso ha vinto un titolo ed è arrivato a competere per tutti i trofei. In questo senso il Rieti è stato sempre attento sul mercato, costruendo squadre non molto giovani, ma pronte a vincere subito. Anche quest’anno il patron Pietropaoli deve aver fiutato la possibilità di competere immediatamente per il titolo, allestendo secondo me un’ottima squadra, con un grande allenatore che tutti conosciamo. Questo inserisce il Rieti tra le pretendenti allo Scudetto, ma anche agli altri trofei».«Mi aspetto di raccogliere i frutti del lavoro che stiamo portando avanti. Purtroppo i raduni sono pochi, ci rivedremo adesso a settembre, ma di domenica per poi giocare subito lunedì, il tempo per lavorare è poco. E’ una delle criticità dell’allenatore della nazionale. Ad Eboli vogliamo passare il turno, intensificando l’impiego dei giocatori di formazione italiana e riportare con entusiasmo. Il pareggio con i campioni del mondo dell’Argentina deve darci carica, ma contemporaneamente dobbiamo lavorare con umiltà ed intensità: proprio quello che mi aspetto di vedere».«Dobbiamo metterci in testa che è un percorso che ha bisogno di anni. Siamo partiti tardi sotto questo punto di vista, continuo a sentire paragoni con Spagna, Portogallo, Brasile. Sono nazioni che sono partite vent’anni prima di noi, ed ora iniziano a raccogliere i frutti. Ora hanno una cultura verso il futsal diversa. Noi ci stiamo arrivando, lo vediamo anche quando andiamo a visitare squadre di calcio professionistiche. L’attenzione verso il nostro sport è molto cambiata, anche grazie alla visibilità mediatica raggiunta. Ci stiamo allontanando dal futsal visto come il cimitero di alcuni giocatori. Le scuole calcio si sono quadruplicate, stiamo indietro rispetto ad altre nazioni perché sono partite prima. Arriveremo al punto in cui i giovani inizieranno nel futsal. In questo senso anche un campionato a 16 squadre aiuta un giocatore italiano ad approcciarsi a questo sport».