RIETI - Dopo oltre un mese dall'ultima volta la squadra femminile del Real Rieti si prepara a ritrovare il PalaMalfatti. Il nuovo anno si era aperto con la vittoria esterna sul Ducato Spoleto Femminile per 3-1, poi una settimana di sosta e sabato nuovo impegno, alle 16 al PalaMalfatti contro l'Orvieto. All'andata le amarantocelesti si imposero in trasferta 2-1 in una gara equilibrata, gara equilibrata da attendersi anche sabato, almeno secondo le parole del tecnico Fabrizio Vasta: «Sarà una partita molto difficile, il fattore campo potrebbe fare la differenza. Loro sono forti, con giocatrici di esperienza e che sanno stare in campo».Non solo l'incrocio anche in campionato, ma anche la vittoria in Coppa per le ragazze di Vasta: «Si, l'abbiamo affrontate due volte, vincendo entrambe, ma resta una partita complicata. Lo dice anche la classifica, visto che sono solamente un punto sotto di noi in classifica».Una settimana di sosta che è stata utile anche per recuperare le energie fisiche: «A gennaio abbiamo lavorato tantissimo sulla parte atletica, che nell'ultimo periodo era un po' scesa. In questo girone di ritorno non dovremo fare gli stessi errori dell'andata. Abbiamo il compito di fare punti con le squadre di bassa classifica e confermarci con le dirette concorrenti».