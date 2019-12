© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande delusione per la squadra femminile del Real Rieti, che ieri sera, nella gara valida per l'andata di semifinale di Coppa Italia di serie C, è stata sconfitta con un pesante 8-0 al PalaMalfatti dal Collesanto. Brutta prestazione da parte delle amarantocelesti, che si sono arrese ad una squadra comunque forte, abbandonando probabilmente ogni speranza di raggiungere il sogno chiamato finale.La brutta serata è tutta sintetizzata dalle parole del tecnico Fabrizio Vasta: «Partita approcciata nel peggiore dei modi. Abbiamo affrontato un avversario di categoria superiore, ma abbiamo regalato molto facendoci male da soli. Una partita non degna del nome che portiamo». Cosi il tecnico amarantoceleste al termine del match, che ha poi aggiunto: «Non possiamo pensare di risolvere queste partite con il singolo, bisogna farlo giocando di squadra senza mai tirarsi indietro».Insomma, decisamente poco soddisfatto il tecnico, che non ha apprezzato evidentemente l'atteggiamento in campo delle sue ragazze. Ora servirà un vero e proprio miracolo, perché nella gara di ritorno, per pensare di andare in finale, bisognerà ribaltare la differenza reti. Una vera e propria impresa titanica quella a cui, il prossimo 18 dicembre, vanno incontro le amarantocelesti.COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE - GARA DI ANDATAReal Rieti - Collesanto 0-8