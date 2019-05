RIETI - Siamo alle strette finali anche per quanto riguarda le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Nel fine settimana sono scese in campo le formazioni Under 15 e Under 17, che hanno chiuso i rispettivi campionati. Per l'under 15 è arrivata una vittoria per 4-1 contro il Collefiorito, con i baby amarantocelesti che hanno chiuso la regular season a quota 47 punti, utili a centrare il quarto posto. Per loro ora via ai playoff, anche se non si conosce ancora l'avversaria del primo turno. Bene anche l'Under 17, che chiude il girone C al primo posto grazie al successo per 5-2 contro l' Essere Web Radio. Per gli amarantocelesti, il prossimo anno, sarà campionato d'Elite.



UNDER 17

Essere Web Radio - Real Rieti 2-5

3 Guadagnoli, 2 Bucci



UNDER 15

Real Rieti - Collefiorito 4-1

2 Sciarrini, Manoni, Innocenti