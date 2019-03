I COMMENTI

MISTER FESTUCCIA

PUTANO AI MICROFONI SKY

IL TABELLINO

Real Rieti

Acqua&Sapone Unigross

Arbitri

Marcatori

Note

RIETI - Finisce in semifinale l'avventura del Real Rieti in Coppa Italia. Gli amarantocelesti cadono 7-3 contro l'Acqua&Sapone, in un'altra tappa del festival della sfortuna di questa stagione. Oltre agli assenti Rafinha e Alemao, preoccupano le condizioni di Jeffe, uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio. Il punteggio finale è decisamente troppo pesante per la squadra di Festuccia, che lotta ma alla fine affonda sotto i colpi di Lukaian, autore di quattro gol. Le rotazioni limitate fanno la differenza, anche se, come detto, il Real non molla mai un centimetro sul campo.Nel primo tempo le occasioni migliori le produce proprio la formazione amarantoceleste, che trova sulla sua strada un grande Mammarella e viene fermata anche dal palo colpito da Kaà. L'Acqua&Sapone però ha tantissime frecce al suo arco e sblocca proprio con una sassata di Lukaian. Il Real si carica di falli e, prima dell'intervallo, sempre Lukaian raddoppia su tiro libero.Troppe e pesantissime le assenze, e ad inizio ripresa l'Acqua&Sapone colpisce ancora con Calderolli, che mette in rete il gol dell'ex e fa 3-0. Il Real però non molla, si riversa nella metà campo avversaria, e accorcia le distanze su calcio di rigore, dopo che Avellino aveva intercettato con la mano una conclusione di Nicolodi. Kakà si presenta sul dischetto e trasforma il 3-1, poi è Joaozinho ad inventarsi un gol spaziale per il 3-2. L'Acqua&Sapone sembra alle corde, ma è ancora Lukaian ad inventarsi una girata che scrive il 4-2. Forse è proprio questo il colpo del ko psicologico per il Real Rieti, anche perché è Cuzzolino con un gran sinistro ad allungare sul 5-2. Con le ultime energie rimaste il Real ci prova e Nicolodi con un gran sinistro riaccende flebile la fiamma della speranza. Il portiere di movimento non permette al Real di accorciare e prima Lukaian su rigore (poker per lui) e Cuzzolino a porta vuota, scrivono il definitivo 7-3. A contendersi la finale saranno proprio l'Acqua&Sapone ed il Pesaro, che nella prima semifinale aveva battuto in rimonta 4-3 la Feldi Eboli.«Dover rinunciare subito ad una rotazione ci ha penalizzato, ma al di là di questo aspetto, oggi mi sento solo di ringraziare chi è sceso in campo e chi ci ha sostenuto da fuori. Non era facile, l'Acqua&Sapone è una squadra alla quale non puoi concedere errori o distrazioni, ma ormai è andata. Un grazie lasciatemelo dedicare alla società che ci ha messo a disposizione tutto ciò che serviva per vivere questa esperienza al massimo. Mi piacerebbe rigiocarla con tutti a disposizione, ma non mancherà occasione: la stagione è ancora lunga».«Purtroppo con le rotazioni cosi limitate non era semplice, ma non è una scusa, volevamo vincere lo stesso. Bravi loro a prendersi questa finale».: Putano, Esposito, Kakà, Nicolodi, Jefferson, Masini, Stentella, Jeffe, Chimanguinho, Joaozinho, Pandolfi, Abdala, Relandini, Micoli. All. Festuccia: Mammarella, Ercolessi, Lima, Murilo, Lukaian, Iervolino, Cuzzolino, Calderolli, De Oliveira, Coco, Avellino, Jonas, Fiuza, Casassa. All. Perez .: Galante (Ancona), Campi (Ciampino), Micciulla (Roma 2). Crono: Zannola (Ostia Lido): 16'22'' p.t. Lukaian (A), 19'02'' t.l. Lukaian (A), 1' s.t. Calderolli (A), 3'26'' rig. Kakà (R), 7'34'' Joaozinho (R), 9'07'' Lukaian (A), 11'37'' Cuzzolino (A), 12'15'' rig. Lukaian (A), 14'46'' Nicolodi (R), 17'55'' Cuzzolino (A): espulso al 3'25'' del s.t. Avellino (A); ammoniti Chimanguinho (R), Lima (A), Murilo (A), Joaozinho (R), Jefferson (R), Abdala (R)