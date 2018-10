LE INSIDIE

RIETI - Tempo di tornare in campo per il Real Rieti, che questa sera alle 20.45 affronta il terzo match stagionale fuori casa di questa stagione. Fino ad ora gli amarantocelesti hanno solo ottenuto vittorie e hanno il compito di superare anche il secondo turno di Coppa Della Divisione contro il Futsal Cesena, squadra di serie B che nel primo turno ha eliminato il Faventia.Sulla carta la partita non dovrebbe nascondere troppe insidie per un Real che, ovviamente, parte con i favori del pronostico. Il duo Festuccia - Abati probabilmente cercherà di far ruotare tutti gli uomini a disposizione, anche perchè sabato arriva un'altra trasferta impegnativa sul campo della Came Dosson. Ci sarà sicuramente spazio per Marcio Borges, che fino ad ora ha disputato un solo match ufficiale: quello del primo turno di Coppa Della Divisione contro l'Eta Beta, andando anche a segno.A Cesena ovviamente preparano la serata come un grande evento, una festa da vivere con i tifosi e le squadre del settore giovanile, che sfileranno in campo durante la partita. Per i padroni di casa non ci saranno gli infortunati Kagiya, Ciappini e Gardelli, mentre il Real si presenta alla sfida al gran completo.Vincere e dare continuità al momento positivo, come sottolineano anche le parole di David Festuccia: «Sappiamo che la società tiene fortemente a questa competizione, sappiamo quanto valiamo, ma sappiamo pure che per vincere non basta la carta, ci vogliono i fatti. A Cesena mi aspetto una squadra che approcci esattamente allo stesso modo di come ha fatto venerdì contro Latina: aggressività, possesso palla e concretezza, senza mai abbassare la guardia». Non può permettersi distrazioni il Real, anche perchè la Coppa Della Divisione è uno degli obiettivi di questa stagione, ed il cammino è appena iniziato. Fischio di inizio alle 20.45Leandro, Giannone, Evandro, Rafinha, Nicolodi, Kakà, Tuli, Borges, Chimanguinho, Joaozinho, Jefferson, Chilelli, Esposito, De Michelis, Stentella.