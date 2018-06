RIETI - Il Real Rieti comunica il cambio del presidente e di aver nominato a tale carica Giorgio Pietropaoli, e già consigliere del club e cugino del patron Roberto. «La società ringrazia l’amico Marco Coan - si legge nella nota del club - per l’impegno profuso sotto l’aspetto amministrativo e gestionale e augura altresì buona fortuna e buon lavoro al nuovo presidente».



Queste le prime parole di Giorgio Pietropaoli: «Sono onorato della scelta della proprietà in quanto ha riposto in me una grande fiducia, cercherò di fare il mio lavoro nel migliore dei modi e di portare avanti il progetto Real Rieti rispettando le regole come da sempre è nell’etica della società».

Mercoled├Č 13 Giugno 2018



