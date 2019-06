© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Italservice Pesaro ribalta la finale scudetto, e domenica, nuovamente al PalaPizza, avrà il match point scudetto. Grazie al 5-3 di gara 3 gli uomini di Colini si sono portati avanti per 2-1 nella serie sull’Acqua&Sapone.Nella prima frazione a regnare sono l’equilibrio e le grandi giocate dei singoli. L’1-0 di Marcelinho arriva direttamente da calcio piazzato, mentre l’1-1 di Lukaian è una vera e propria prodezza balistica. Al 7’ Pesaro nuovamente avanti con il cobra Borruto, ma a fil di sirena il tiro libero dello specialista Cuzzolino manda le squadre negli spogliatoi sul 2-2.Nella ripresa ancora Marcelinho per il nuovo vantaggio dei marchigiani. Al 16’ Murilo sfruttando la carta del portiere di movimento sigla il 3-3. Per la seconda volta nella serie la gara viene decisa ai tempi supplementari e a trionfare è nuovamente Pesaro: decisive le reti di Canal e ancora Borruto.Domenica al PalaPizza una gara 4 decisiva: in caso di successo Pesaro si laureerebbe campione d’Italia, mentre se dovesse essere l’Acqua&Sapone ad avere la meglio lo scudetto si assegnerà in gara 5 al PalaRoma di Montesilvano.