RIETI - L’Italservice Pesaro è campione d’Italia. Per la prima volta il tricolore se lo aggiudica una squadra marchigiana. Tutto grazie ad una gara 5 emozionante: l’Acqua&Sapone Unigross abdica solo dopo i tempi supplementari.In un PalaRoma caldo come non mai la gara inizia a ritmi alti con entrambe le squadre che provano a colpire. Al 12’ è Cuzzolino, direttamente da calcio piazzato, a sbloccare l’incontro. Passa poco più di un minuto e Pesaro pareggia grazie alla rete di Salas. È sull’1-1 che si va al riposo.Nella ripresa i ritmi sono più blandi, e il terzo gol dell’incontro è la classica invenzione del singolo: Borruto semina Coco, spara un missile e trafigge Mammarella. Il pareggio abruzzese non si fa attendere e arriva grazie al rigore trasformato da Lukaian. Il 2-2 alla sirena finale manda la partita ai supplementari.Succede tutto a tre dal termine del secondo tempo supplementare: l’Acqua&Sapone gioca con il portiere di movimento, ma Calderolli non se ne accorge e forza una conclusione che viene respinta dalla difesa avversaria. Così sugli sviluppi della ripartenza ospite Coco è costretto a spendere il sesto fallo: dal dischetto del tiro libero Marcelinho non fallisce e fa 3-2. Un super Miarelli poi, prodigioso su Lima a fil di sirena, consegna il primo storico tricolore alla formazione marchigiana.