Colpo bis da Acqua e Sapone: usano lo stesso buco ma trovano i carabinieri, arrestati

Stesso buco, stesso furto: ma stavolta i ladri hanno trovato i carabinieri. E' accaduto a Latina in via San Carlo da Sezze. I ladri hanno pensato bene di introdursi nel negozio Acqua e Sapone utilizzando lo stesso foro praticato nel muro che separa l'attività commerciale con gli uffici dell'Inail per il colpo messo a segno una settimana fa. Come quella volta si sono introdotti negli uffici Inail forzando una porta d'emergenza, ma stavolta, alle 4,25 di questa mattina, l'allarme attivato presso la sala operativa dei carabinieri ha consentito ai militari di dirottare sul posto una pattuglia e i ladri si sono trovati davanti le divise. Gli arrestati sono un pontino di 48 anni e un trentenne di origini romene. I due saranno processati per direttissima. Ultimo aggiornamento: 18:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA