Rieti, domenica con escursione a Rascino per la fioritura della lenticchia

RIETI - L'altopiano di Rascino si tinge di colori grazie alla fioritura della lenticchia, che da sempre contraddistingue l'area del Cicolano, e che domani (domenica 19 luglio) sarà protagonista dell'escursione organizzata dall'agriturismo "U 'Scertu" e dal maneggio "Ringo".

Un' esperienza ancora più affascinante se si pensa che i partecipanti potranno godere dell'eccezionale panorama in sella ai cavalli forniti dal maneggio, per una lunga passeggiata tra le incontaminate distese dell'Altopiano.

Appuntamento previsto per le 10 presso l'agriturismo, da dove avrà inizio il percorso attraverso uno dei paesaggi più belli del Centro Italia, con ritorno alle 13.30 per gustare, all'aperto e nel rispetto delle norme di sicurezza, un'eccellenza del nostro territorio: la lenticchia di Rascino, preparata da "U 'Scertu", al prezzo di 20 euro per ogni partecipante.

