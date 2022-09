Proseguono le attività di manutenzione e pulizia in Città

RIETI - Proseguono le attività di manutenzione e pulizia, coordinate dall’assessore Fabio Nobili.

Tra ieri e oggi, grazie alla collaborazione dei RFI – Rete Ferroviaria Italiana, è stato pulito il tratto di via di Carlo che costeggia la ferrovia mentre il magazzino comunale ha provveduto alla rimozione dell’albero che era caduto sulla recinzione del campo ex Scia in occasione degli ultimi eventi temporaleschi.

Prosegue, inoltre, l’azione di pulizia e decoro nelle aree delle scuole reatine, esterne e interne, oltre alla manutenzione degli immobili.