Martedì 5 Marzo 2024, 06:35

PERUGIA - Tranquillamente a spasso, a “pranzo” in un’aiuola tra decine di persone che vanno e vengono. Per nulla spaventati, anzi decisamente tranquilli come chi sta facendo un qualcosa di quotidiano. La cosa eventualmente che strappa un sorriso è che i due cinghiali ripresi e condivisi sui social network (il sole rimanda chiaramente a qualche giorno fa) si stanno cibando davanti all’ingresso di una bisteccheria in zona Pian di Massiano. Una steak house molto conosciuta con a fianco un supermercato, il tutto non molto lontano dall’ingresso del Barton Park.

La coincidenza ha inevitabilmente scatenato l’ironia degli utenti di Facebook e in particolare della pagina “Genitori del parco Chico Mendez” rimasti sorpresi anche da come i due animali fossero particolarmente tranquilli e mansueti. Del resto la presenza di cinghiali in tutta la zona intorno a Pian di Massiano è ormai quotidiana da mesi.