Roma al quarto posto tra le migliori città d'Europa secondo la classifica di Resonance: «Ottima per vivere e investire»

Roma è tra le migliori città d'Europa, al quarto posto nella classifica di Resonance che premia i migliori centri in cui viaggiare, vivere e investire. Una grande soddisfazione per la Capitale, che rispetto al 2023 ha guadagnato ben 4 posizioni, portandosi ad un passo dal podio. «Poche città offrono la possibilità di ripercorrere tutta la storia dell'Occidente come Roma», ha affermato Resonance per motivare il piazzamento della città italiana.

La classifica

La graduatoria è stata stilata da Resonance, compagnia internazionale che si occupa di investimenti immobiliari e turismo, tenendo in conto di molteplici fattori tra cui tenore di vita, prosperità, possibilità di investimenti, accessibilità economica degli alloggi, spazi verdi, vita notturna e persino l'attività sui social media da parte del Comune.

I punti di forza

Resonance ha motivato la posizione in classifica delle diverse città. A proposito di Roma, ha evidenziato che oltre alle ottime recensioni su TripAdvisor, la Capitale d'Italia «offre aree verdi e vie alberate, insieme chiaramente a una quantità di monumenti che non ha pari». Per quanto riguarda l'aspetto imprenditoriale, la compagnia ricorda che solo nel 2023 InterContinental, Bulgari, Edition e Six Senses hanno inaugurato nuove sedi a Roma. «Prima, le persone rimanevano a Roma per due o tre giorni. Ora rimangono cinque, sei giorni o anche una settimana», dice Elisa Valeria Bove, CEO della compagnia di tour privati Roma Experience intervistata dalla stessa società.

La reazione del Sindaco

«Roma è in trasformazione, quasi un cantiere a cielo aperto», ha commentato il sindaco Gualtieri al MIPIM di Cannes, fiera annuale dell'investimento immobiliare europeo, che si è detto orgoglioso della posizione raggiunta dalla Capitale: «Ci abbiamo lavorato molto, abbiamo tantissimi progetti, con tante risorse da spendere. E dobbiamo farlo bene, realizzando nuovi parchi, una nuova rete 5g, ma anche tanti altri interventi per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini. Roma al quarto posto del “Europe’s Best Cities Report” di Resonance è una bella soddisfazione, frutto di anni di lavoro intenso per riportare la città al posto in cui merita. E il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio», conclude.