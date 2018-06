di Lorenzo Quirini

RIETI - Si è concluso lo scorso 30 maggio il “Progetto Nuoto”, rivolto agli studenti dell’Istituto Professionale Agrario di Cittaducale, sezione dell’IIS “Luigi di Savoia”. Un’iniziativa dal grande valore formativo e sportivo, grazie alla quale i ragazzi hanno potuto conoscere meglio una disciplina completa e divertente come il nuoto.



Grande l’entusiasmo dimostrato dagli alunni con disabilità, che si sono tuffati senza esitazioni nella piscina del Centro Sportivo Olympus di Cittaducale, a cui vanno i ringraziamenti per la disponibilità. Un progetto che, da febbraio a maggio, ha regalato più di qualche soddisfazione a tutti i partecipanti, particolarmente ad Alessia Filipava e Luigi Innocenti, coinvolti nei Campionati Provinciali Studenteschi. Buona la prima per i docenti Matteo Mastroiaco e Rino Cervelli, a cui va il merito di aver introdotto questo corso nel programma scolastico.



Un’esperienza terminata con la consegna di medaglie ricordo e brevetti da parte dello stesso Mastroiaco, in qualità di Istruttore della Federazione Italiana Nuoto. “Il progetto ha costituito un’occasione di coesione sociale e di scoperta, verso un’attività quasi sconosciuta a molti ragazzi – dichiara l’istruttore, che conclude – Spero che il prossimo anno possa essere ripetuto estendendo la partecipazione a tutto l’Istituto”.

Lunedì 4 Giugno 2018



