Processione dei Ceri, ecco tutti i portatori della macchina di Sant'Antonio

Processione dei Ceri, ecco tutti i portatori della macchina di Sant'Antonio
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Domenica 25 Giugno 2023, 08:41

RIETI - Tutto pronto per la Processione dei Ceri. Ecco le quattro squadre dei portatori della Macchina di Sant’Antonio

PRIMA SQUADRA

1. CASELLA MAURO fu FRANCO

2. LABONIA ANDREA fu EUGENIO

3. MILUZZO FABRIZIO di GIOVANNI

4. ROSATI PAOLO di BENITO

5. MANCINI ROBERTO di CLAUDIO ANTEO

6. DONATI MARCO di GIANFRANCO

7. CHELLINI GIOVANNI fu CESARE

8. AGUZZI DAMIANO di SERGIO

9. RUBIMARCA LUDOVICO fu ALFIO

10.ROSATI LUCIANO fu MARINO

11. ROSATELLI DOMENICO fu GIOVANNI

12.CIANCARELLI GORIZIO fu AUGUSTO

13. MOSTARDA MARCO AURELIO di STEFANO

14.NOBILI ALESSANDRO di VALTER

15. LELLI GIANLUCA di SERGIO

16. GRILLO SANDRO fu PIETRO

RISERVE PRIMA SQUADRA

1. GIOVANNELLI MARCELLO di CARLO

2. MILUZZO RICCARDO di DOMENICO

3. FERRETTI FRANCESCO di ROBERTO

4. SABETTA EDOARDO di IVAN

PORTATORE DEL CROCIFISSO

1. FIORDIPONTI FRANCESCO fu EDOARDO

2. RENZI MARCO di SEBASTIANO 

SECONDA SQUADRA

1. PEZZOTTI NICOLAS di GIANLUCA

2. TESI GIUSEPPE fu BERNARDINO

3. PETRONI ERNESTO fu DINO

4. FASCIOLO DAVID di MARIO

5. RINALDI SIMONE di BORIS

6. FESTUCCIA ROBERTO di SANDRO

7. TORRIGIANI EDOARDO di ANTONIO

8. COLASANTI DAVID di ANTONIO

9. CARDELLI PIETRO di STEFANO

10.DI CARLO MARIO fu ANTONIO

11. NEBBIAI FABIO fu SERGIO

12. FIOCCO GIANLUCA di GIANNI

13. IACOBONI ROLANDO fu ANTONIO

14.MAZZETTI MARCO di ORIANO

15. FESTUCCIA GIOVANNI fu GAETANO

16.MANCINI ANTONIO di ROCCO

RISERVE SECONDA SQUADRA

1. ANTONINI MASSIMO di RENATO

2. SANESI FULVIO di GIULIANO

3. AGABITI GIUSEPPE fu BRUNO

4. SANESI FULVIO di GIOVANNI

TERZA SQUADRA

1.

PAOLUCCI BRUNO fu CESARE

2. DAMIANI BERNARDINO fu DOMENICO

3. PITONI LEONARDO di PIERPAOLO

4. ROSA ANDREA di ALESSIO

5. DE SANTIS FEDERICO fu BRUNO

6. D’AMMANDO GABRIELE di REMO

7. PIERMARINI ALESSIO di MASSIMILIANO

8. DIOACIAIUTI FRANCESCO di PAOLO

9. AIELLO CRISTIAN di FABIO

10.PAOLUCCI SANDRO fu NANDO

11. FESTUCCIA ALESSANDRO di GIANNI

12.D’AMMANDO FRANCESCO di GABRIELE

13. TORDA RICCARDO fu OMERO

14.FOCAROLI VASCO fu GIUSEPPE

15. GALLO GIUSEPPE fu GAETANO

16. RICCARDI MANUEL di RICCARDO

RISERVE TERZA SQUADRA

1. MONTAGNINI ASVERO fu GIULIO

2. CAVALLI UMBERTO fu VALERIO

3. COCCHI EMENUELE di MATTEO

4. DI BIAGIO LUCA di LORENZO

QUARTA SQUADRA

1. CAVALLI GIANLUCA fu LUIGI

2. CIPRIANI ELIA fu NAZZARENO

3. FASCIOLO ARDUINO fu LEONARDO

4. CIPRIANI MARCO fu VALERIO

5. PEZZOTTI FRANCESCO fu AUGUSTO

6. BERNARDINI PROVINO fu MARIO

7. MATTEI NICOLAS di FABRIZIO

8. BATTISTI ROBERTO di FRANCO

9. PISANO CARLO di EMANUELE

10. PICA DANIELE di MASSIMO

11. LANCIA GIANCARO fu ADELMO

12. BERNARDINI MICHELE di MARIO

13. PAOLUCCI CARLO fu QUARTO

14. SPADONI ALESSANDRO fu ANTONIO

15. PICA SIMONE di MASSIMO

16. MARIANI MATTEO di RENATO

RISERVE QUARTA SQUADRA

1. MARIANI RENATO fu BERNARDINO

2. PETRONGARI GUALTIERO fu AMEDEO

3. TEMPESTA GIANNI di OLINDO

4. AMEDEI LORENZO di MAURIZIO

PORTATORI DI SOSTEGNO

1. MILUZZO DOMENICO fu LINO

2. D’IPPOLITO LORENZO di CARLO

3. PISCHEDDA ANDREA di GIORGIO

4. DE DOMINICIS ERNESTO fu ANTON

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