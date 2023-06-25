Processione dei Ceri, ecco tutti i portatori della macchina di Sant'Antonio

RIETI - Tutto pronto per la Processione dei Ceri. Ecco le quattro squadre dei portatori della Macchina di Sant’Antonio
PRIMA SQUADRA
1. CASELLA MAURO fu FRANCO
2. LABONIA ANDREA fu EUGENIO
3. MILUZZO FABRIZIO di GIOVANNI
4. ROSATI PAOLO di BENITO
5. MANCINI ROBERTO di CLAUDIO ANTEO
6. DONATI MARCO di GIANFRANCO
7. CHELLINI GIOVANNI fu CESARE
8. AGUZZI DAMIANO di SERGIO
9. RUBIMARCA LUDOVICO fu ALFIO
10.ROSATI LUCIANO fu MARINO
11. ROSATELLI DOMENICO fu GIOVANNI
12.CIANCARELLI GORIZIO fu AUGUSTO
13. MOSTARDA MARCO AURELIO di STEFANO
14.NOBILI ALESSANDRO di VALTER
15. LELLI GIANLUCA di SERGIO
16. GRILLO SANDRO fu PIETRO
RISERVE PRIMA SQUADRA
1. GIOVANNELLI MARCELLO di CARLO
2. MILUZZO RICCARDO di DOMENICO
3. FERRETTI FRANCESCO di ROBERTO
4. SABETTA EDOARDO di IVAN
PORTATORE DEL CROCIFISSO
1. FIORDIPONTI FRANCESCO fu EDOARDO
2. RENZI MARCO di SEBASTIANO
SECONDA SQUADRA
1. PEZZOTTI NICOLAS di GIANLUCA
2. TESI GIUSEPPE fu BERNARDINO
3. PETRONI ERNESTO fu DINO
4. FASCIOLO DAVID di MARIO
5. RINALDI SIMONE di BORIS
6. FESTUCCIA ROBERTO di SANDRO
7. TORRIGIANI EDOARDO di ANTONIO
8. COLASANTI DAVID di ANTONIO
9. CARDELLI PIETRO di STEFANO
10.DI CARLO MARIO fu ANTONIO
11. NEBBIAI FABIO fu SERGIO
12. FIOCCO GIANLUCA di GIANNI
13. IACOBONI ROLANDO fu ANTONIO
14.MAZZETTI MARCO di ORIANO
15. FESTUCCIA GIOVANNI fu GAETANO
16.MANCINI ANTONIO di ROCCO
RISERVE SECONDA SQUADRA
1. ANTONINI MASSIMO di RENATO
2. SANESI FULVIO di GIULIANO
3. AGABITI GIUSEPPE fu BRUNO
4. SANESI FULVIO di GIOVANNI
TERZA SQUADRA
1.
2. DAMIANI BERNARDINO fu DOMENICO
3. PITONI LEONARDO di PIERPAOLO
4. ROSA ANDREA di ALESSIO
5. DE SANTIS FEDERICO fu BRUNO
6. D’AMMANDO GABRIELE di REMO
7. PIERMARINI ALESSIO di MASSIMILIANO
8. DIOACIAIUTI FRANCESCO di PAOLO
9. AIELLO CRISTIAN di FABIO
10.PAOLUCCI SANDRO fu NANDO
11. FESTUCCIA ALESSANDRO di GIANNI
12.D’AMMANDO FRANCESCO di GABRIELE
13. TORDA RICCARDO fu OMERO
14.FOCAROLI VASCO fu GIUSEPPE
15. GALLO GIUSEPPE fu GAETANO
16. RICCARDI MANUEL di RICCARDO
RISERVE TERZA SQUADRA
1. MONTAGNINI ASVERO fu GIULIO
2. CAVALLI UMBERTO fu VALERIO
3. COCCHI EMENUELE di MATTEO
4. DI BIAGIO LUCA di LORENZO
QUARTA SQUADRA
1. CAVALLI GIANLUCA fu LUIGI
2. CIPRIANI ELIA fu NAZZARENO
3. FASCIOLO ARDUINO fu LEONARDO
4. CIPRIANI MARCO fu VALERIO
5. PEZZOTTI FRANCESCO fu AUGUSTO
6. BERNARDINI PROVINO fu MARIO
7. MATTEI NICOLAS di FABRIZIO
8. BATTISTI ROBERTO di FRANCO
9. PISANO CARLO di EMANUELE
10. PICA DANIELE di MASSIMO
11. LANCIA GIANCARO fu ADELMO
12. BERNARDINI MICHELE di MARIO
13. PAOLUCCI CARLO fu QUARTO
14. SPADONI ALESSANDRO fu ANTONIO
15. PICA SIMONE di MASSIMO
16. MARIANI MATTEO di RENATO
RISERVE QUARTA SQUADRA
1. MARIANI RENATO fu BERNARDINO
2. PETRONGARI GUALTIERO fu AMEDEO
3. TEMPESTA GIANNI di OLINDO
4. AMEDEI LORENZO di MAURIZIO
PORTATORI DI SOSTEGNO
1. MILUZZO DOMENICO fu LINO
2. D’IPPOLITO LORENZO di CARLO
3. PISCHEDDA ANDREA di GIORGIO
4. DE DOMINICIS ERNESTO fu ANTON
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