Pia Unione: Alessandro Brunelli è il nuovo priore

RIETI - La Chiesa di Rieti e la Pia Unione Sant’Antonio di Padova, comunicano che l’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo della Pia Unione nelle persone dei consiglieri: Brunelli Alessandro; Iacobucci Valentino; Antonini Antonio; Angeletti Fabrizio; Bernardini Mario; Chiodo Daniele; Lelli Alessandro; Silvestri Giuliano; Torda Roberto; Flamini Marino; Colasanti Antonio; Fusacchia Daniele; Fusacchia Umberto; Ciogli Enzo; Martellucci Andrea; Valeri Matteo; Beretta Enrico; Ferretti Roberto; Fiocco Gianni; Donati Carlo; Iacoboni Gianluca; D’Ippolitti Gabriele; Martini Antonio; Michele Nazzareno; Tomassoni Fabrizio.

Il nuovo Consiglio nella sua prima convocazione ha provveduto ad eleggere le nuove cariche sociali: Brunelli Alessandro Priore, Antonini Antonio Vicepriore, Lelli Alessandro Segreterio, Martellucci Andrea Cassiere.

Il monsignor Domenico Pompili, a norma degli statuti articolo11, ha confermato il priore eletto Alessandro Brunelli, il quale da oggi assume tutti i diritti e i doveri connessi al suo incarico.

Sabato 5 marzo 2022 alle ore 18 nella basilica di Sant’Agostino tutti i soci della Pia Unione, i familiari, gli amici e i sostenitori sono invitati ad unirsi al neo priore e ai membri del nuovo Consiglio direttivo per partecipare alla celebrazione eucaristica di ringraziamento a Dio e di invocazione dello Spirito Santo. Dal Signore, per l’intercessione di Sant’Antonio, invochiamo l’aiuto per proseguire a custodire e promuovere presso le popolazioni reatine la sana devozione a sant’Antonio e trovare vie sempre nuove per continuare ad annunciare e testimoniare il Vangelo con lo stesso entusiasmo e la medesima efficacia del Santo di Padova.