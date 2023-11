La Pia Unione piange la scomparsa di Maria Faraglia, simbolo della devozione e dell’operosità per sant’Antonio

RIETI - Si è spenta serenamente martedì 28 novembre, all’età di 96 anni, la signora Maria Faraglia (vedova Iacoboni), storica e tenace rappresentante della devozione antoniana reatina. Maria, legatissima al suo quartiere San Francesco e alla sua chiesa, di cui è stata attenta custode per tanti anni, è stata una figura estremamente rappresentativa per il contesto della Pia Unione Sant’Antonio di Padova di Rieti.

«Esprimiamo sincere condoglianze per la scomparsa di Maria e ci stringiamo intorno a tutta la sua famiglia, impegnata attivamente da generazioni nella preparazione del Giugno Antoniano Reatino», dice il priore Alessandro Brunelli a nome di tutti i confratelli. «Maria Faraglia era la figura fidata e amorevole che conservava un tempo il saio della statua processionale a casa.

Per ben 55 anni ha provveduto a vestirla e decorarla con l’accuratezza e la dedizione apprese personalmente dalle monache di San Fabiano, che precedentemente provvedevano al rito della vestizione del santo. Un servizio che ha trasferito alle nuove generazioni, tramandando una cura senza eguali, la stessa che usava per scrivere i diplomi di iscrizione alla Pia Unione, con una grafia delicata e soave che ben incarnava la dolcezza della sua devozione per Antonio. Una fede e un impegno che non dimenticheremo e per i quali saremo sempre grati», concludono i confratelli.

Le esequie di Maria Faraglia si terranno oggi, mercoledì 29 novembre, alle 15 nella Basilica di Sant’Agostino a Rieti.