RIETI - In occasione delle Primarie del Centrosinistra che si svolgeranno domenica l’ufficio elettorale resterà aperto sia sabato che domenica «per permettere a chiunque voglia partecipare di poterlo fare in modo agevole - si legge nella nota del Pd cittadino - Ci preme per questo ringraziare il sindaco di Rieti Cicchetti per la sensibilità e i dipendenti per la disponibilità mostrata».

Gli orari

Sabato 5 marzo 9-14 /15-18

Domenica 6 marzo 9-14/15-20