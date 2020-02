COMMENTI, IV DI RITORNO

Alba Sant’Elia-Castelnuovo di Farfa 3-2

2 Antonacci, Rossi (A), Valentini, Pezzotti (CF)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Atletico Sabina-Mideporte Colle Salario 0-3

2 Miracapillo, Sica

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Borgo Quinzio-Poggio Mirteto 0-3

Odiki, Marcelli, Luciani

Sabino Fioravanti (Allenatore Borgo Quinzio)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Castrum Monterotondo-Alma Parioli 5-2

2 Luci, 2 Santarelli, Scarafile (CM) Soccorsi, Florea (A)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Spes Poggio Fidoni-Ertum 0-1

Cara

Massimo Lattanzi (Dirigente Alba Sant’Elia)

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

Virtus Roma-Valle del Peschiera 3-2

M.Mancini, Novelli (VDP)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Felice Giacomelli (Allenatore Valle del Peschiera)

Tor di Quinto-III Municipio 3-2

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Riposa: Ginestra

RIETI - Cala il sipario sulla quarta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Ennesimo successo per la capolista Poggio Mirteto, che ha battuto in trasferta il Borgo Quinzio con un rotondo 0-3. Non sbaglia l’inseguitrice dei mirtensi, il Castrum Monterotondo, che ha regolato 5-2 l’Alma Parioli, mentre rimane in scia la Virtus Roma, che ha superato in casa la matricola Valle del Peschiera. Successo al 90’ per l’Alba Sant’Elia, che porta a casa i 3 punti contro il Castelnuovo di Farfa al termine di una gara con sorpassi e controsorpassi sul risultato. Cade l’Atletico Sabina, battuto in casa da un Mideporte Colle Salario in forma e che allunga il filotto di risultati utili consecutivi. Scivola la Spes Poggio Fidoni, battuta di misura (0-1) dall’Eretum, mentre arriva il primo successo stagionale per il fanalino di coda Tor di Quinto, che ha vinto il derby casalingo contro il III Municipio. In questo turno, ha riposato la formazione del Ginestra.: «Classica partita in cui ci complichiamo la vita da soli. Dopo essere passati in vantaggio, abbiamo perso la concentrazione e regalato due reti ai nostri avversari. Siamo stati bravi e fortunati a conquistare i tre punti quasi allo scadere della seconda frazione. Speriamo di recuperare al più presto gli indisponibili».: «Usciamo sconfitti immeritatamente. A mio avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. A causa di una nostra disattenzione, abbiamo regalato il gol della vittoria al 90’ ai nostri avversari. Ancora una volta, partita rovinata da un arbitraggio non all’altezza!».: «Abbiamo iniziato la partita con una formazione altamente rimaneggiata per le molteplici assenze e, come se non bastasse, già nel primo tempo siamo stati costretti ad ulteriori cambi per altri 2 infortuni che, sommati alle assenze, ci vedono fare a meno di 8 giocatori. Nulla da rimproverare ai ragazzi (molti di loro hanno giocato fuori ruolo) che ieri hanno cercato in tutti i modi di respingere gli attacchi degli avversari; quest’ultimi sono superiori e ottimamente allenati e faccio loro i più sinceri complimenti. Noi continuiamo a perdere pezzi e questo, purtroppo, non aiuta a livello psicologico, specialmente in questo periodo dove non facciamo punti. Come già detto domenica scorsa, proveremo in tutti modi a raggiungere questa salvezza che si fa sempre più difficile…ma non impossibile!».: «Partita mai in discussione. Anzitutto facciamo i complimenti ai nostri avversari, sempre coretti. Sapevamo che avevano delle defezioni e si è vista la differenza rispetto al match d’andata. In più, sono stati sfortunati a perdere altri due giocatori per infortuni nel primo tempo. Dispiace perché avevano tante defezioni, ma comunque rimangono gli avversari forse più onesti e corretti che abbiamo incontrato durante il campionato. Ci tenevamo a dirlo ed a ringraziarli per come si sono comportati. Siamo andati in doppio vantaggio in 20’ con una doppietta di Miracapillo (classe 2000) con due gol quasi identici: il primo su assist di Turchetti, il secondo dopo un tiro sempre di Turchetti. Bello far fare una doppietta al nostro giovane, ormai in pianta stabile in prima squadra. Il 3-0 è arrivato con Sica, che torna al gol dopo un infortunio importante al crociato. Per noi, grande soddisfazione per aver recuperato questo ragazzo under, che ha segnato la rete su assist del neoentrato Alzari, che oramai entra e fa la differenza ogni weekend. Abbiamo ritrovato anche Scarpetti dopo un infortunio al piede che lo ha tenuto fuori per 4 mesi. Insomma, una domenica da incorniciare, meglio così non potevamo fare anche per preparare bene la prossima gara casalinga contro la Spes Poggio Fidoni. Allunghiamo il filotto di risultati utili consecutivi che dura dalla gara d’andata con il Poggio Mirteto. Siamo contenti di aver conquistato una posizione in classifica!».: «Anzitutto, faccio i complimenti al Poggio Mirteto, una squadra strutturata per vincere la competizione. Noi raccogliamo tante cose positive. Peccato aver colpito, nella parte finale della gara, tre “legni”. I miei ragazzi non hanno mai mollato e questo è di buon auspicio per raggiungere la salvezza finale, perciò complimenti ai miei giocatori!».: «Era una domenica insidiosa: la loro voglia di punti salvezza, alcuni giocatori molto forti ed esperti che hanno, il cambio di allenatore, erano tutte componenti che mi mettevano ansia. I miei ragazzi, però, hanno risposto davvero bene in campo. A parte i primi e gli ultimi 10 minuti, ieri abbiamo fatto 70’ di ottimo calcio: ritmo, qualità, giocate, corsa e tanta dedizione alle mie indicazioni. Veramente bene! Mi preme, però, fare i miei più sinceri complimenti al Borgo Quinzio per l'accoglienza e soprattutto a Sabino Fioravanti per come ha preparato la gara: la mano sua si è vista e, vederlo all'opera per me che da sempre lo ammiro, è stato un piacere. Ieri, con immensa gioia, abbiamo rivisto in campo giocatori assenti da tanto tempo e molto importanti per noi: Magnerini, Iacobelli, Antonelli. Sono molto contento. Così come lo sono per i gol dei nostri bomber Marcelli e Luciani: due ragazzi, un classe ’99 ed un ’97, che sono per noi il presente ed il futuro. Hanno grandi qualità e, se mi seguiranno, faranno parlare concretamente e seriamente di loro. Adesso, ci dobbiamo preparare per domenica: la nostra prima inseguitrice riposerà e per noi sarà fondamentale fare 3 punti per allungare un po' in vista poi del nostro calendario futuro, molto duro. Perciò, adesso testa al lavoro e tanto sudore per noi!».: «Senza nulla togliere ai nostri avversari, che sono una squadra giovane e formata da ottime individualità, arginare questo Castrum Monterotondo che si è visto ieri al “Pierangeli” era veramente difficile. Squadra arrembante e desiderosa fin da subito di portare questi tre punti a casa. Partita mai in discussione: avevamo preparato bene la gara in settimana e c'era una gran voglia di riscattare il match dell'andata, dove non eravamo praticamente scesi in campo. Sono contento soprattutto per Federico Luci, autore di una bella doppietta, cosa inusuale per lui visto il ruolo che ricopre (terzino sinistro, ndr.), ma un ragazzo esemplare sia sotto l'aspetto caratteriale oltre ad essere un giocatore di livello ottimo. Sfruttiamo questo turno di riposo per recuperare qualche acciaccato e aspettiamo martedì per vedere agli allenamenti il nostro estremo difensore Valentino Cristofalo…i tuoi compagni non ti hanno fatto rimpiangere ma una cosa è certa: ci sei mancato!».: «Partita un po’ particolare. I nostri avversari hanno meritato la vittoria. Noi siamo così: possiamo vincere con tutte le squadre e perdere con tutte. Complimenti ai nostri avversari, un’ottima squadra. Punteggio finale largo, forse un po’ troppo, però ci può stare visto che ci siamo esposti in avanti per recuperare la gara; però, bene così…continuiamo il nostro percorso!».: «Ultimamente, purtroppo, ci capita di subire poco o nulla in difesa ma non riusciamo a finalizzare le occasioni che creiamo. Ieri, abbiamo subìto solo un tiro in porta e quel tiro è stato un gol. Ci siamo presentati non al top per questa gara, con Massimi a mezzo servizio e le assenze di capitan Mancini, Patras, Di Lorenzo…però, pensavo ad una vittoria, soprattutto dopo il rigore concesso a nostro favore (sbagliato però). Avevamo comunque chiuso i nostri avversari nella loro metà campo, eravamo tutti protratti in avanti per provare a pareggiare. In seguito, il nostro portiere ha disinnescato un penalty per i nostri avversari, ma comunque non siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni create per portare a casa il pareggio. Andiamo avanti e pensiamo alle prossime gare!».: «Partita equilibrata, che dopo qualche minuto sblocchiamo con Riccardo Cara che finalizza una bella azione corale, saltando il portiere ed incrociando sul secondo palo. Poi, sul finire del primo tempo, i padroni di casa rimangono in 10 per un'espulsione sacrosanta per un fallo veramente brutto sullo stesso Cara. Secondo tempo con la Spes che cerca il pareggio e noi, purtroppo, non siamo riusciti a finalizzare al meglio 3 o 4 palle gol importanti. Comunque, vittoria molto importante contro una buona squadra, ma gara decisamente troppo fallosa».: «Ci siamo presentati sul campo della terza forza del campionato con molte assenze tra squalificati, infortunati ed influenzati. Anche ieri, però, abbiamo disputato una partita solida e convincente, chiudendo il primo tempo in vantaggio di un gol. All'inizio del secondo tempo abbiamo commesso due ingenuità in due minuti, che ci sono costate due rigori. Passati in svantaggio, abbiamo cercato di riorganizzarci, creando alcune occasioni per pareggiare. Subìto il terzo gol in contropiede, siamo riusciti allo scadere ad accorciare le distanze, senza avere più il tempo per pareggiare che, per quanto visto in campo, sarebbe stato forse il risultato più giusto. Complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo e che hanno dimostrato che Valle del Peschiera è un grande gruppo!».Poggio Mirteto 44Castrum Monterotondo 41Virtus Roma 36Mideporte Colle Salario 30Alma Parioli 29Eretum 28Alba Sant’Elia 26Valle del Peschiera 25Spes Poggio Fidoni 24Ginestra 23Castelnuovo di Farfa 16III Municipio 15Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13Tor di Quinto 7Alma Parioli-Virtus RomaCastelnuovo di Farfa-Tor di QuintoEretum-Alba Sant’EliaGinestra-III MunicipioMideporte Colle Salario-Spes Poggio FidoniPoggio Mirteto-Atletico SabinaValle del Peschiera-Borgo QuinzioRiposo: Castrum Monterotondo