RISULTATI E MARCATORI, II GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella seconda giornata del campionato di Prima categoria, vince ancora l’Alba Sant’Elia che, grazie alla coppia gol Antonacci-Cantonetti, porta a casa la seconda vittoria consecutiva e quindi si piazza al primo posto in classifica. Primi 3 punti stagionali, invece, per la matricola Valle del Peschiera, che ha battuto in casa (1-0) l’Atletico Canneto. Pareggio amaro per la Spes Poggio Fidoni che, sul campo della romana III Municipio, viene raggiunta sul finale 3-3 e torna a casa solo con un punto. Pareggi senza reti, invece, nei match Ginestra-Alma Parioli e Poggio Mirteto-Castrum Monterotondo. Successo esterno per Borgo Quinzio, che ha battuto 0-2 l’altra monterotondina, l’Eretum, mentre cade il Castelnuovo di Farfa, sconfitto in casa dall’Atletico Sabina. Infine, seconda sconfitta consecutiva per il Mideporte Colle Salario, che esce battuto dal derby contro la Virtus Roma, ora in testa alla classifica a pari punti con l’Alba.III Municipio-Spes Poggio Fidoni 3-3: 2 M. Adami, M. Morzilli (III), S. Mancini, 2 Recchia (S)Castelnuovo di Farfa-Atletico Sabina 0-2: 2 BenjaminGinestra-Alma Parioli 0-0Mideporte Colle Salario-Virtus Roma 1-2: Ruggini (MCS)Poggio Mirteto-Castrum Monterotondo 0-0Tor di Quinto-Alba Sant’Elia 0-2: Cantonetti, AntonacciEretum-Borgo Quinzio 1-2: Taddei (E), Valzecchi, MechelliValle del Peschiera-Atletico Canneto 1-0: A. ManciniVirtus Roma, Alba S.Elia 6Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Alma Parioli, Castrum Monterotondo, Atletico Sabina, Borgo Quinzio 4Valle del Peschiera 3III Municipio 2Castelnuovo di Farfa, Ginestra 1Mideporte Colle Salario, Eretum, Tor di Quinto, Atletico Canneto