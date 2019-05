RISULTATI E MARCATORI, XIV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nel penultimo turno della stagione 2018-19 del campionato di Prima categoria, vincono ancora le prime due della classe: la capolista Futbol Montesacro trova la vittoria in casa contro il Ginestra di mister Leoni, mentre Bf Sport vince di misura in trasferta, 1-2, sul campo del Poggio Nativo. Tutto si deciderà, perciò, nell’ultima giornata in cui ci sarà proprio la sfida tra Montesacro e Babadook.Chiude in bellezza Amatrice, che vince la sua ultima partita stagionale (poiché nell’ultimo turno riposerà) in casa dell’Alba Sant’Elia, mentre termina in pareggio il derby romano tra Fidene e Castrum Monterotondo. Sconfitta di misura (1-0) del Capradosso sul campo del Mideporte Colle Salario, mentre l’Atletico Canneto trova riscatto dalla sconfitta contro Capradosso nella scorsa giornata trovando i tre punti nella vittoria odierna in casa, contro il Grotti. Per questo turno, hanno riposato le formazioni di Castel Giubileo e Poggio Mirteto.Alba Sant’Elia-Amatrice 1-5: Floridi (Alba), 3 Colangeli, Gianfelice, D’Amelia (Ama.)Atletico Canneto-Grotti 4-0: Ceccarelli, Valzecchi, Di Lorenzo, PandimiglioFidene-Castrum Monterotondo 2-2: Torzulli, Novelli (F), Poggi, Scarafile (CM)Futbol Montesacro-Ginestra 4-2: Boni, D’Annibale (G)Mideporte Colle Salario-Capradosso 1-0: S. PianiPoggio Nativo-Bf Sport 1-2: D’Angeli (PN), 2 Cavallari (Bf)Futbol Montesacro 63Bf Sport 62Amatrice 58Ginestra 43Atletico Canneto 40Fidene 36Poggio Mirteto 33Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo 32Poggio Nativo 28Mideporte Colle Salario 24Capradosso 23Castel Giubileo 10Grotti 4