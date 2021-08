Martedì 10 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Un obiettivo di altissimo livello centrato in vista dell’importante scadenza francescana del 2023. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato il decreto costitutivo del Comitato nazionale per le celebrazioni per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe. «Una grandissima soddisfazione, e mi è stato attribuito un ruolo che accolgo con particolare emozione», dice il sindaco di Greccio Emiliano Fabi, nominato presidente del Comitato. «Continueremo a condividere - prosegue il primo cittadino - il percorso volto a riscoprire il vero e più profondo significato del Presepe, percorso iniziato già anni fa con il progetto “La Valle del Primo Presepe”.

La presenza nel Comitato di tante personalità e professionalità di assoluto rilievo garantirà la qualità delle iniziative e delle progettualità poste in essere al fine di dare a questo evento l’importanza che merita. Non un traguardo dunque, ma un nuovo punto di partenza che vedrà i nostri territori attori principali, nonché un’occasione importante di rilancio e ripartenza che dobbiamo assolutamente intercettare. Porgo i miei personali ringraziamenti agli onorevoli Fusacchia e Melilli per aver creduto fin dall’inizio in questo evento e aver sempre concretamente sostenuto l’idea».

Gli obiettivi

Il Comitato, di durata quadriennale, dovrà provvedere ad elaborare il piano delle iniziative di rilievo e risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale finalizzate alle celebrazioni e il relativo piano economico; elaborare il piano degli interventi infrastrutturali di recupero e valorizzazione dei territori interessati dalle celebrazioni e il relativo piano economico. Entrambi i piani verranno sottoposti dal Comitato all’approvazione del ministero della Cultura entro il 28 febbraio 2022, e per la loro messa in opera, il Comitato disporrà di un contributo di un milione e 300 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito per il 30% al sostegno delle iniziative e per il 70% alla realizzazione degli interventi infrastrutturali.

«L’antica tradizione del presepe – ha detto il ministro Dario Franceschini – rappresenta un’autentica e originale espressione artistica e religiosa italiana, nata dalla predicazione francescana: merita di essere celebrata al meglio in occasione dell’ottavo centenario del Natale di Greccio. Auguro buon lavoro al Comitato, che presto verrà completato nella sua totalità grazie alle indicazioni che perverranno dalle istituzioni coinvolte».

Tra i membri, oltre al presidente, faranno parte il direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiC, il sindaco di Rieti o un suo delegato, un designato dalla Diocesi di Rieti, un designato dalla Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, Franco Cardini, Laura Caruso, Cristiana Colli, Linda Di Pietro, Antonio D’Onofrio e Florinda Saieva. Particolare soddisfazione da parte dell’onorevole Fabio Melilli che sottolinea la grande opportunità per i nostri territori, per l’onorevole Alessandro Fusacchia, «è esattamente questo il livello di ambizione che vogliamo dare alla politica, nazionale e locale», e per Daniele Sinibaldi e Gianfranco Formichetti, rispettivamente assessori al Turismo e alla Cultura del Comune di Rieti: «Auguriamo buon lavoro al Comitato e ci impegneremo strenuamente affinché il nuovo soggetto possa raggiungere gli ambiziosi obiettivi in campo».