RIETI - Sabato 22 settembre nell’ambito della seconda edizione di In Vino Civitas, al salone del vino di Salernoil prefetto, Francesco Russo, consegnerà il premio “In Vino Civitas” , su segnalazione della Cna di Rieti,alla Cantina Le Macchie di Castelfranco Rieti, per il coraggio e la tenacia con cui sono state superate ledifficoltà legate al sisma del 2016. "L’opera in ceramica raffigurante Bacco e realizzata dal maestroceramista, Lucio Ronca - spiega una nota - sarà consegnata al responsabile del marketing della cantina, Stefano Proietti.Subito dopo l’apertura ufficiale del Salone del Vino, al quale partecipano 70 cantine provenientidall’intero territorio nazionale e diverse aziende salernitane che promuovono i loro prodotti verrà ancheinaugurata la mostra EccellenSA, promossa dalla Cna di Salerno con le opere che 21 artigiani salernitani,del settore ceramica, vetro, cuoio e rame, hanno realizzato facendosi ispirare dal vino e dalla storia delterritorio. La Cna di Rieti ringrazia la Cna di Salerno e tutti gli organizzatori per l’ospitalità ricevuta".