Rieti, ecco i dieci vincitori dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, la cerimonia il 28 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ecco i riconoscimenti assegnati dalla giuria dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione 2019/20. La cerimonia di consegna si terrà il 28 settembre alle 17 ad Amatrice (Area del gusto)PREMI MANLIO SCOPIGNO :- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE A : SIMONE INZAGHI (S.S. LAZIO)- MIGLIOR ALLENATORE SERIE B: FILIPPO INZAGHI (BENEVENTO CALCIO)- MANAGER OF THE YEAR : IGLI TARE (S.S. LAZIO)- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A : CIRO IMMOBILE (S.S. LAZIO)- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE B : SIMY (CROTONE CALCIO)- PRESIDENTE DELL'ANNO : CIRO VIGORITO ( BENEVENTO CALCIO)- MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE : MAURIZIO COSTANZI ( ATALANTA CALCIO)- MIGLIOR ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE : ANTONIO "TOTO' " DI NATALE ( SPEZIA CALCIO)PREMI FELICE PULICI : :- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A : GIANLUIGI DONNARUMA ( A.C. MILAN)- MIGLIOR PORTIERE DI B : FRANCESCO BARDI ( FROSINONE CALCIO)