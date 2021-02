Rieti, il saluto del prefetto Reggiani al questore Di Lorenzo e alla polizia

RIETI - Nella mattinata odierna il Prefetto della Provincia di Rieti, Dott.ssa Giuseppina Reggiani, si è recato in visita alla Questura di Rieti, dove è stata accolta dal Questore Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, per salutare i Dirigenti e tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la struttura di largo Graziosi.

Il Prefetto, in occasione del suo prossimo collocamento in quiescenza, prima di lasciare questa provincia, ha voluto rendere omaggio alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato ringraziandoli per il proficuo lavoro e la professionalità dimostrata durante tutto il suo mandato.

Il Questore di Rieti, alla presenza di tutti i Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato in servizio nella sede reatina, ha voluto ringraziare il Sig. Prefetto per la stima e la vicinanza sempre dimostrata alla Questura di Rieti.

