Rieti, il prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani termina il mandato. Il saluto ai carabinieri

RIETI - Giuseppina Reggiani, prefetto della Provincia di Rieti, in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri per i saluti di commiato.

Questa mattina Giuseppina Reggiani ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per salutate i militari a pochi giorni dal termine del suo mandato. Sua Eccellenza il Prefetto è stata accolta dal Comandante Provinciale Col. Bruno Bellini, dagli altri Ufficiali del Comando Provinciale, da una rappresentanza di tutti i reparti della provincia e dal Magg. Bruno Argiolas Coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Durante la sobria cerimonia, svolta nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa per il contenimento della pandemia, il Prefetto, che lascia l’incarico dopo due anni e sette mesi di permanenza a Rieti (la Dott.ssa Reggiani era arrivata nel luglio 2018), ha ringraziato l’Arma per la collaborazione fornita e il prezioso quotidiano contributo garantito su tutto il territorio della provincia. Al Prefetto, come segno tangibile di stima e riconoscenza da parte dei militari dell’Arma, è stato donato un quadro inciso su sfoglia d’argento raffigurante il lato del Palazzo del Governo con la loggia del Vignola. Il Prefetto Reggiani è stata nominata socio dell‘Associazione Nazionale Carabinieri con tessera, berretto e foulard consegnati personalmente dal Coordinatore Provinciale che ha colto l’occasione per preannunciare la nascita del Nucleo di Protezione Civile in seno all’A.N.C. di Rieti.

Ultimo aggiornamento: 13:23

