RIETI - Cane salvato in un precipizio dai vigili del fuoco.



Il personale del comando dei vigili del fuoco di Rieti è intervenuto alle 17.30 nei boschi del Comune di Montenero Sabino per recuperare un cane caduto in un precipizio di circa 40 metri, durante una battuta di caccia.

La squadra dei vigili del fuoco mediante tecniche Saf (speleo alpino fluviali) è riuscita ad arrivare fino all’animale e a portarlo in salvo nonostante le difficoltà dovute al luogo impervio e al buio. Il cane non ha riportato ferite ed è stato restituito al legittimo proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA