Foligno, coppia di escursionisti bloccati in montagna sull’orlo di un precipizio. Ecco cosa è accaduto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un complesso di soccorso e salvataggio persona, è stato brillantemente condotto in porto domenica pomeriggio, dalle 17, sulla montagna folignate, e nello specifico sul monte Pale, luogo frequentato da camminatori, da trekker e da arrampicatori che salgono lungo le splendide pareti da arrampicata. Una coppia di escursioni, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati – riferiscono i vigili del fuoco, sono rimasti bloccati sull'orlo di un dirupo. La coppia è rimasta di fatto impossibilitata a tornare sul sentiero che avevano percorso scendendo dalla Croce del monte Pale. Il loro recupero è avvenuto tramite l’elicottero die vigili del fuoco Drago 115. I due sono stati portati in luogo sicuro, sono in buone condizioni di salute ed hanno avuto comunque un po ‘ di spavento. I due escursionisti sono stati raggiunti prima dalla squadra vigili del fuoco del Distaccamento 115 di Foligno via terra da un vigile che a fatica si è arrampicato per raggiungere il punto esatto dove effettuare il salvataggio. Vista la difficoltà dovuta al fatto che l’are è particolarmente impervia s’è reso necessario il recupero con elicottero tramite verricello.