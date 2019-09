QUALCOSA CAMBIERA'

RIETI - Non è la solita vigilia pre-gara quella odierna. Le parole del presidente Curci in conferenza stampa per rispondere ai tifosi del Rieti che ieri sera lo hanno invitato a "spendere" o a "vendere" («ho già speso, ora vendo": lascio, è solo questione di tempo» ha detto in sintesi) hanno preso il sopravvento sull'aspetto prettamente sportivo, ma domani alle 15 la formazione amarantoceleste sfiderà la vice-capolista Potenza, che si presenta allo "Scopigno" con una marcia in più e soprattutto con una difesa granitica (un solo gol subìto in quattro gare).Alberto Mariani, tra un ringraziamento al presidente per la stima e la vicinanza mostratagli nel momento in cui ha deciso di confermarlo sulla panchina del Rieti, ha trovato anche il modo ed il tempo per lasciare intendere in che modo affronterà il Potenza.«Qualcosa cambieremo - ha detto - ci sono dei ragazzi che hanno bisogno di recuperare energie psicofisiche e per tutta la settimana abbiamo lavorato proprio in funzione di questo. Tatticamente pure potremmo rivedere alcuni aspetti, ma stavolta quello che conterà maggiormente sarà l'impegno e la determinazione che la squadra e il sottoscritto dovranno mettere in campo sin dal riscaldamento. Ci aspettiamo una spinta importante dagli spalti, almeno per i ragazzi: probabilmente la mia figura in questo momento non è ben vista, ma sarò il primo ad esultare nel caso in cui dovessimo ottenere un risultato positivo, il primo a metterci la faccia qualora le cose non dovessero andare».Con un Potenza che dovrebbe schierarsi in campo con un 3-5-2 adattabile in corsa al 3-4-3, Mariani sembra fortemente intenzionato a riproporre una difesa con Esposito e Zanchi esterni, Aquilanti e Gigli al centro, davanti alla porta che con ogni probabilità vedrà avvicendarsi Pegorin con Lazzari. Sulla mediana il dubbio è: Tirelli sulla linea dei quattro o dietro a Marcheggiani? L'arcano verrà sciolto qualche ora prima del match: nel primo caso, sarà Zampa a giostrare al fianco dell'ex capitano, con Tiraferri e Guiebre esterni e la coppia Beleck-Marcheggiani in attacco. Viceversa, la mediana verrebbe rinforzata da uno tra Palma e Marino e Tirelli diventerebbe il partner offensivo (alla Maistro per intenderci, ndr) di Marcheggiani.Nel Potenza di Raffaele l'unico assente sarà il brasiliano França, ma in compenso la formazione lucana ritroverà Isgrò, decisivo contro il Catania al Viviani due settimane fa e l'ex salernitano Vuletich, per il quale stamattina è arrivato l'ok dalla Lega sul suo tesseramento. Due i precedenti allo "Scopigno" nell'era moderna: il 5-1 del 2005/2006 e l'1-5 dello scorso anno quando, in appena 45' il Potenza chiuse la pratica rendendo inutile la ripresa, un po' come accaduto sabato scorso a Caserta.(4-4-2): Lazzari; Esposito, Aquilanti, Gigli, Zanchi; Tiraferri, Zampa, Tirelli, Guiebre; Marcheggiani, Beleck. All.: Mariani.(3-5-2): Ioime; Sales, GIosa, Emerson; Viteritti, Ricci, Dettori, Coccia (Isgrò), Panico; Arcidiacono, Murano. All.: Raffaele.: Marini di Trieste (Voytyuk-Catani).Rende-TeramoMonopoli-CataniaPicerno CasertanaSicula Leonzio-TernanaViterbese-CatanzaroAvellino-BisceglieReggina-ViboneseVirtus Francavilla-BariCavese-Paganese.Catanzaro 10Potenza, Catania, Ternana e Avellino 9Reggina 8Casertana, Picerno e Bari 7Viterbese e Monopoli 6Paganese 5Vibonese e Bisceglie 4Virtus Francavilla e Teramo 3Cavese 2Rende e Rieti 0