Poste, nel Reatino in due anni 56 assunzioni a tempo indeterminato: 35 nel recapito e 21 negli uffici postali

RIETI – Poste Italiane tra il 2022 e il 2023 ha realizzato 56 assunzioni a Rieti e provincia, di queste 14 sono complessivamente i nuovi ingressi relativi al 2023.

In particolare, 35 sono risorse inserite nel settore del recapito e applicate nei due centri di distribuzione del territorio, mentre 21 sono i nuovi ingressi che sono andati a rafforzare gli organici degli uffici postali di Rieti e provincia, tra operatori di sportello e specialisti consulenti finanziari.

Tra i nuovi assunti provincia di Rieti c’è Valentina Alfei, di Montopoli, direttrice presso l’ufficio postale di Bocchignano, 44 anni, con una laurea magistrale in lingue, in Poste Italiane da febbraio 2022 con contratto a tempo determinato e successivamente nel febbraio 2023 trasformato in indeterminato.

Prima di essere assunta in azienda Valentina ha svolto attività letterarie ed è stata anche assessore alla cultura nel suo comune. Amante della letteratura, dell’arte e del teatro, nel tempo libero frequenta corsi di recitazione con il “Teatro delle Condizioni Avverse” di Poggio Mirteto e organizza eventi culturali in provincia.

“Un giorno mentre leggevo un quotidiano locale - racconta Valentina – ho visto un articolo sulla ricerca di personale per gli uffici postali, anche nella provincia reatina. In effetti era vero, sul sito di Poste tra le posizioni aperte ce ne erano alcune che facevano al mio caso e mi sono immediatamente candidata. Poste ha accolto la mia domanda e dopo aver superato le prove richieste sono stata assunta. In considerazione della difficoltà di trovare un impiego stabile nel nostro Paese, essere stata assunta è stato veramente come realizzare un sogno.”

“La mia esperienza in azienda è iniziata nella sede di Contigliano – continua Valentina – e quando sono arrivata in questo ufficio dovevo imparare tutto. Con tanta pazienza i miei colleghi, compreso il direttore Giuseppe Capitani, mi hanno trasmesso tutte le loro conoscenze che sono state molto utili anche in questa mia nuova esperienza presso la sede di Bocchignano. Una piccola frazione di circa 200 abitanti dove è facile conoscere tutti in poco tempo e stabilire dei rapporti professionali ma anche incentrati sull’amicizia. In queste realtà, dove spesso c’è solamente Poste, l’ufficio postale resta un punto di riferimento importante per i cittadini che spesso passano anche solo per sapere come sto oppure per portarmi la colazione, il caffè e i biscotti. Piccoli gesti che mi fanno sentire una della comunità.

“La fortuna di lavorare in un’azienda come Poste Italiane – continua Valentina - è anche avere degli orari di lavoro definiti che mi permettono di continuare a coltivare le mie passioni: la letteratura e il teatro.

Quasi tutto il mio tempo libero lo trascorro ad organizzare e programmare eventi culturali, tra questi il concorso di poesia dal titolo “Libera i tuoi versi” che si svolge da più di 12 anni nella provincia di Rieti e che ospita anche personaggi di una certa importanza come Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta italiana, componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Mi occupo anche degli aperitivi letterari all’interno di “Arterie”, un evento itinerante che si svolge da oltre 15 anni sempre nella Sabina e di cui curo l’ufficio stampa. La letteratura è sempre stata la mia grande passione. Quando riesco partecipo anche a corsi di recitazione presso il “Teatro delle Condizioni Avverse” di Poggio Mirteto che anch’esso organizza eventi culturali in provincia. Insomma non mi annoio.”

IL SITO ISTITUZIONALE COME CANALE DI ACCESSO.

La politica occupazionale di Poste Italiane è sempre in costante movimento, le opportunità di ingresso in azienda sono molteplici e il sito istituzionale rappresenta uno strumento accessibile a tutti sul quale è possibile consultare tutte le posizioni aperte costantemente aggiornate, attive su Rieti e provincia e in tutta Italia. Il sito offre anche la possibilità di presentare autocandidature, consultare la propria posizione nelle varie graduatorie, inserire il proprio CV nel database di Poste e altre utilità che concorrono a informare e orientare le eventuali scelte.

LE OPPORTUNITÀ ATTUALI

Ad esempio, attualmente è attiva una ricerca di ingegneri esperti in ambito “Real Estate” in numerose città del Paese per l’inserimento a tempo indeterminato all’interno della Funzione Immobiliare, dove poter contribuire alla realizzazione di progetti infrastrutturali determinanti per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Tra questi, il Progetto Polis di Poste Italiane, una iniziativa in corso di realizzazione con il duplice obiettivo di erogare i servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti e di ristrutturarli completamente ottimizzando anche dai punti di vista tecnologico e ambientale la fruizione dei servizi. È possibile presentare la propria candidatura entro il 31 dicembre tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione.