Prende forma il "pacchetto del primo maggio", le misure che il governo intende assumere a favore del lavoro. Una replica di quanto già fatto lo scorso anno. Nel giorno della festa dei lavoratori fu abolito il reddito di cittadinanza e rafforzato ilper i redditi fino a 35 mila euro. Questa volta i decreti attesi in consiglio dei ministri sono due. Il primo a firma del ministro per il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto,. Al suo interno il provvedimento conterrà. Il secondo decreto, invece, porta la firma del vice ministro dell'Economia Maurizio Leo. È lo stesso testo discusso all'ultimo pre-consiglio dei ministri e all'interno del quale ha trovato spazio il "" sulle tredicesime, un assegno di 100 euro da pagare alle famiglie monoreddito e con almeno un figlio carico e i cui guadagni non superano i 28 mila euro l'anno. Fino a ieri questa norma era ancora in cerca di coperture. «Ci si sta lavorando, quindi verifichiamo un attimo se ci sono le compatibilità finanziarie. Io sono sempre cauto sulle risorse quindi dobbiamo fare in modo che una misura che può essere sicuramente di vantaggio per le famiglie abbia le necessarie coperture finanziarie», ha spiegato ieri Leo a margine della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara. Non è l'unica misura che riguarda il mondo del lavoro contenuta nel decreto su Irpef e Ires attuativo della riforma fiscale.