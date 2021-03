La polizia sull'uso delle cinture di sicurezza: oltre 90 autoveicoli controllati e 43 multe

RIETI - Oltre 90 mezzi controllati e 43 sanzioni elevate, è questo il bilancio della campagna europea di controlli della Polizia Stradale denominata “Sealbelt” (cinture di sicurezza) che è stata attuata anche nella provincia di Rieti dall’8 al 14 marzo.

Obiettivo dei servizi è stata l’intensificazione dei controlli, su tutte le arterie di grande viabilità, in relazione al rispetto ed al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte dei conducenti e dei passeggeri dei veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, aumentando lo standard di sicurezza stradale ed al fine di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali in genere.

L’attività sanzionatoria ha riguardato, infatti, comportamenti che avrebbero potuto causare incidenti con gravi conseguenze per le persone e per le cose, in particolare, il mancato od il non corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta (art. 172 C.d.S.), la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli (art. 193 C.d.S.), nonché altre importanti violazioni delle norme di comportamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA