Rieti, educazione alla legalità con "Il mio diario" della polizia

RIETI - La Polizia di Stato, anche per l’inizio dell’ anno scolastico 2021-2022, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, ha rinnovato l’iniziativa di distribuire l’agenda scolastica denominata “Il mio diario”.

Il progetto, giunto ormai alla 8^ Edizione, prevede la distribuzione di copie dell’agenda agli studenti delle classi 4^ (del prossimo anno scolastico) degli Istituti primari di numerose province italiane, tra cui Rieti.

La Questura di Rieti, da sempre impegnata al fianco dei giovani, ha aderito alla importante iniziativa in quanto il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, ritiene essenziale trasmettere ai più giovani, che saranno il pilastro delle nostre future generazioni, una cultura della legalità che li renda cittadini migliori.

L’Agenda scolastica, attraverso i supereroi Vis e Musa, con l’aiuto degli amici a quattro zampe Lampo e Saetta ed il contributo di Geronimo Stilton, affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali fra tutti il bullismo ed il cyberbullismo ed è stata realizzata per fornire spunti di riflessione agli studenti degli Istituti Primari al fine di avvicinarli alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole ed ai valori dell’amicizia e della solidarietà.

La cerimonia di presentazione nazionale si è tenuta questa mattina Roma presso l’Istituto Comprensivo “Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton” e vi hanno preso parte il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ed il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini.

Anche in questa provincia, alle ore 09.45 odierne, si è tenuta una cerimonia, nel rispetto delle misure anti Covid-19, per la presentazione e la consegna delle agende.

Il Questore di Rieti Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo ha, infatti, consegnato il graditissimo dono agli studenti della Scuola Primaria Statale dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Rieti, accompagnato da rappresentanti della Questura ed alla presenza di rappresentanti del mondo scolastico reatino.

Nei prossimi giorni gli uomini della Questura di Rieti e delle Sezioni della Polizia Stradale e della Polizia Postale di Rieti si recheranno in visita in tutte le scuole primarie della provincia per consegnare anche agli altri studenti, che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la classe 4^, il bellissimo diario scolastico che li accompagnerà nella stagione didattica 2021/2022.

