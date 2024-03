I carabinieri incontrano gli studenti di Antrodoco, Borgo Velino, Borgorose, Poggio Bustone e Rivodutri

RIETI - Continuano gli incontri da parte dell’Arma dei Carabinieri con gli studenti nell’ambito dei contributi alla formazione della “Cultura della Legalità” sulla scorta dei lusinghieri risultati raggiunti negli scorsi anni.

I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno tenuto due distinti incontri rispettivamente presso il Teatro Sant’Agostino di Antrodoco con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Antrodoco e Borgo Velino e presso la sede del Comando Provinciale di viale de Juliis che, nell’occasione, è stato visitato dagli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Borgorose.

Durante gli incontri, il Comandante della Compagnia Maggiore Marco Mascolo, accompagnato dai Comandanti delle locali Stazioni Luogotenente carica speciale Vincenzo Telesca (Borgorose) e Luogotenente Massimiliano Celani (Antrodoco), ha trattato vari argomenti quali sicurezza stradale, i rischi connessi all’uso di alcool e delle sostanze stupefacenti, il bullismo e l’utilizzo responsabile di internet e dei social network, le attività svolte dall’Arma sul territorio nazionale e all’estero nelle numerose missioni internazionali di pace che vedono i militari come portatori di pace e di sicurezza in aree geografiche connotate da instabilità sociale.

L’obiettivo resta sempre quello di far conoscere meglio ai più piccoli l’Arma dei Carabinieri e sensibilizzarli alla legalità.

È stato, invece, il Luogotenente carica speciale Paolo Martelli, Comandante della Stazione di Rivodutri, a tenere un incontro con gli studenti delle primarie e secondarie di primo grado presenti nei comuni di Rivodutri e Poggio Bustone (per un totale di 80 studenti).

Per 22 alunni delle classi V si sono poi aperte anche le porte del Comando Provinciale di Rieti.

Gli studenti che hanno visitato quest’ultima sede hanno vissuto “Un giorno da carabiniere”. Dopo un breve saluto di benvenuto, hanno potuto interloquire su tematiche ambientali con il personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, osservare da vicino le nuovissime autoradio Alfa Romeo “Giulia” in dotazione alla Sezione Radiomobile, con l’illustrazione del funzionamento dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo, nonché l’apparato per il foto-segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali. Entusiasmante per i ragazzi è stata la successiva visita presso il 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri ove i piloti hanno mostrato i velivoli in dotazione e illustrato le modalità d’intervento per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi.

Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi giorni, per stabilire e/o rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e i giovani studenti.