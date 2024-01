Il 2023 della polizia di Rieti, lotta alla criminalità, allo spaccio e alla violenza di genere: 58 arresti e 271 denunciati

RIETI - Nel corso del 2023 il personale della Questura di Rieti, diretta dal Questore Dott. Mauro Fabozzi, unitamente a quello delle specialità della Polizia di Stato presenti in questa provincia, è stato quotidianamente impegnato in servizi di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati, di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, in molteplici attività di carattere amministrativo, nonché in attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui temi della violenza di genere, del bullismo e cyberbullismo, dell’educazione alla legalità, dell’educazione stradale e della prevenzione delle truffe commesse ai danni degli anziani.

Attività della Questura di Rieti

- Sono state complessivamente arrestate 58 persone e denunciate in stato di libertà 271 persone.

- Sono state segnalate al Prefetto di Rieti 37 persone per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

- Sono stati sequestrati circa 550 grammi di sostanza stupefacente così suddivisa per tipologia di droga:

- gr. 354,31 di hashish;

- gr. 65.17 di cocaina;

- gr. 73,67 di eroina;

- gr. 23,81 di marijuana

- nr. 2 flaconi di Metadone

A seguire si specificano i risultati dei singoli settori della Questura.

Attività della Squadra Mobile

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato 40 persone e denunciato in stato di libertà 102 persone.

Tra le attività di Polizia Giudiziaria più significative dell’anno 2023, vanno menzionate quelle finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che hanno portato, complessivamente, all’arresto di 20 persone, in maggioranza cittadini extracomunitari.

In particolare, l’operazione antidroga denominata “Free Bridge” ha consentito di assicurare alla giustizia 8 cittadini nigeriani che avevano installato una fiorente base di spaccio all’interno della fitta vegetazione presente, in pieno centro cittadino, nei pressi di Ponte Cavallotti, sul fiume Velino. Analoga base di spaccio è stata rinvenuta, inoltre, nell’ambito di un’altra operazione antidroga, all’interno di un’area boschiva alla periferia del Comune di Rieti, dove un cittadino magrebino è stato arrestato poiché trovato in possesso di cocaina, hashish ed eroina, nonché di una cospicua somma di denaro, occultati in tende e giacigli di fortuna dove lo stesso dimorava in attesa dell’arrivo dei consumatori finali.

Nell’ambito dei reati ricompresi nel “Codice Rosso”, legge che tutela le vittime di violenza domestica o di genere, sono state attuate attività di indagine, di iniziativa o su delega, i cui esiti hanno consentito l’adozione da parte dell’Autorità Giudiziaria di nr. 8 misure cautelari di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

Sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio, la Squadra Mobile ha arrestato un cittadino nigeriano autore di una rapina aggravata commessa ai danni di una anziana, nonché due reatini autori di furti commessi in danno di esercizi commerciali del centro cittadino e di un altro giovane pluripregiudicato reatino autore di svariati furti commessi nel capoluogo reatino su autovetture in sosta.

Inoltre, gli Agenti della Squadra Mobile hanno posto in essere indagini finalizzate all’identificazione di truffatori, particolarmente attivi in questa Provincia negli ultimi anni, i quali, approfittando della buona fede dei cittadini, soprattutto anziani, cercano di carpire loro denaro e gioielli, utilizzando le più disparate e fantasiose scuse.

Questa attività ha portato alla denuncia in stato di libertà di due persone per tentata truffa ai danni di una anziana donna commessa con la tecnica telefonica del nipote in difficoltà che aveva bisogno urgente di denaro e all’arresto dell’autore di una tentata truffa, sempre ai danni di una anziana donna, commessa mediante l’espediente della consegna di un pacco destinato al nipote in cambio di una cospicua somma di denaro.

Infine, si menziona l’attività di Polizia Giudiziaria che ha consentito il Fermo di indiziato di delitto di un giovane a carico del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine al lancio di alcune bottiglie incendiarie “molotov” che hanno danneggiato una stazione di rifornimento ed un istituto di credito siti nel Comune di Cittaducale.

Attività di prevenzione e controllo del territorio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico:

- Persone arrestate nr. 18;

- Persone denunciate nr. 165;

- Persone controllate nr. 20.264;

- Veicoli controllati nr. 10.361;

- Chiamate al numero telefonico di soccorso pubblico 112-NUE nr. 4.389;

- Pattuglie effettuate nr. 2920.

Da segnalare l’attività svolta dal personale specializzato in servizio presso il Posto di Polizia del Monte Terminillo che ha effettuato nr. 68 interventi per soccorso di persone vittime di incidenti sulle piste da sci o disperse in montagna.

Attività della Divisione di Polizia Anticrimine

- Avvisi orali irrogati dal Questore nr. 8;

- Fogli di Via Obbligatorio nr. 6;

- Proposte di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nr. 3;

- Ammonimenti irrogati nr. 17;

- Divieti di avvicinamento alla persona offesa notificati nr. 2:

- D.A.S.P.O. nr. 3;

- Divieti di Accesso aree Urbane nr. 2;

- Incontri di sensibilizzazione sulle truffe agli anziani nr. 2;

- Incontri nell’ambito progetto “Pretendiamo Legalità nr. 500 studenti coinvolti;

- Incontri di educazione alla legalità bullismo/cyberbullismo nr.750 studenti coinvolti.

Attività della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale:

- Persone denunciate all’A.G. nr. 1;

- Violazioni amministrative contestate nr. 3;

- Passaporti rilasciati nr. 5183;

- Rilascio e rinnovo licenze di porto di fucile per uso caccia e per uso sportivo nr. 1259;

- Rilascio Carte Europee delle armi di fuoco nr. 16;

- Nulla osta all’acquisto o alla detenzione di armi nr. 24;

- Provvedimenti di revoca, sospensione e rifiuto di licenza di porto di fucile nr. 27;

- Proposte inoltrate all’UTG ai fini dell’adozione di provvedimenti di divieto di detenzione armi nr. 48;

- Controlli amministrativi ad esercizi o locali pubblici nr. 2.

Attività dell’Ufficio Immigrazione

- Rilascio e rinnovo permessi di soggiorno nr. 1755;

- Rilascio permessi di soggiorno familiari cittadini UE nr. 421;

- Rilascio permessi di soggiorno emergenza Ucraina nr. 75;

- Permessi di soggiorno di lunga durata nr. 451;

- Decreti di espulsione nr. 30;

- Ordini del Questore nr. 40;

- Provvedimenti di rifiuto emessi nr. 42;

- Provvedimenti di revoca emessi nr. 2;

- Richieste di riconoscimento di status di rifugiato nr. 869;

- Permessi di soggiorno per status di rifugiato rilasciati nr. 148;

- Permessi di soggiorno rilasciati per Protezione Sussidiaria nr. 246;

- Carte di soggiorno per status di rifugiato rilasciate nr. 65;

- Permessi di soggiorno per ex motivi umanitari rilasciati nr. 188.

- Sono stati effettuati nr. 12 accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri e nr. 13 servizi di scorta per accompagnamenti internazionali disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Attività della Digos

Nel corso dell’anno sono stati attuati mirati servizi di controllo su tutta la Provincia nei confronti di strutture ricettive, pubblici esercizi e luoghi di aggregazione di soggetti sospettati di contiguità con l’estremismo islamico.

E’ stata particolarmente intensificata l’attività della lotta all’eversione e della prevenzione in genere, con particolare riguardo al monitoraggio delle attività di siti web e social network che ha portato alla denuncia in stato di libertà di una persona per diffamazione e vilipendio delle istituzioni costituzionali.

Complessivamente sono state denunciate in stato di libertà 3 persone di cui due per reati commessi nell’ambito dei numerosi servizi di ordine pubblico effettuati in occasione di manifestazioni sportive.

La Digos ha messo in campo:

-850 pattuglie

-30 servizi di scorta a personalità

Attività dell’Ufficio di Gabinetto- Gestione Ordine Pubblico

E’ da ricordare il costante impegno fornito dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia in tema di ordine pubblico, con l’emanazione da parte del Questore di Rieti di circa 1900 ordinanze nelle quali è stato previsto, in talune manifestazioni particolarmente delicate, anche l’impiego di personale di rinforzo proveniente dai reparti inquadrati.

Di particolare rilievo i numerosi servizi di ordine pubblico disposti per il controllo dei luoghi della “movida” reatina e degli altri luoghi di aggregazione, al fine di garantire la sicurezza dei giovani e prevenire il compimento di illegalità, nonché in occasione delle numerose manifestazioni sportive svoltesi in questa provincia.

Complessivamente la sola Polizia di Stato ha impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica, in tutto il 2023, circa 2200 unità, appartenenti alla Questura di Rieti.

Inoltre, ai fini della vigilanza nei territori colpiti dal sisma del 2016 di Accumoli ed Amatrice sono state predisposte, anche per il 2023, dalla sola Polizia di Stato, oltre 600 pattuglie.

Attività delle Specialità della Polizia di Stato

Polizia Stradale

Attività svolta dalla Sezione della Polizia Stradale di Rieti e dai Distaccamenti di Amatrice e Passo Corese:

- Persone denunciate in stato di arresto nr. 2;

- Persone denunciate in stato di libertà nr. 29;

- Persone controllate nr. 7.768;

- Veicoli controllati nr. 7.365;

- Pattuglie effettuate nr. 1.885;

- Persone controllate con precursori ed etilometro nr. 6.128;

- Servizi effettuati per attività di scorta nr. 20;

- Infrazioni al C.d.S. nr. 2.462;

- Controlli amministrativi nr. 30;

- Veicoli sequestrati nr. 157;

- Carte di circolazione ritirate nr. 64;

- Patenti di guida ritirate nr. 79;

- Incidenti rilevati nr. 256:

di cui 6 con esito mortale (8 persone decedute) e 93 con feriti (172 persone ferite);

- Soccorsi stradali effettuati nr. 802;

- Incontri di educazione alla legalità con istituti scolastici

Progetti Icaro e Pullman azzurro nr. 4.

Polizia Postale e delle Comunicazioni

Attività della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti:

- Persone denunciate in stato di libertà nr. 91;

- Indagini avviate nr. 300;

- Perquisizioni effettuate nr. 4;

- Denunce ricevute nr. 272;

- Pattuglie effettuate nr. 170;

- Controlli ad uffici Postali nr. 842;

- Incontri scolastici e convegni: Progetti: “Cyberbullismo e Sicurezza nella rete”,

“Anziani Prevenzione Truffe” – nr.41 incontri Persone coinvolte: nr. 2.598;

Progetto: “Una vita da Social”: nr. 13 scuole per un totale di 735 studenti e docenti.