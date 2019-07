MIRTO D'ORO FONDAZIONE VARRONE

ATTORI E REGISTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario sulla 28esima Rassegna Grande Cinema Italiano a Poggio Mirteto. Questa sera, sabato 13 luglio, il gala finale con la consegna dei premi della RomaLazio Filmcommission, il premio della giuria tecnica e il premio della giuria popolare che ha votato i film in queste serate mirtensi. Un premio quello della giuria popolare, intitolato alla memoria di uno dei “padri fondatori” della rassegna, l’indimenticato Massimo Iaboni. Poi l’ultimo film in cartellone "10 Giorni senza mamma" con Fabio De Luigi. Ospite Luca Vendruscolo. Prima della proiezione come avviene sempre durante la rassegna spazio agli ospiti e alle interviste oltre al Contest Stella per una notte.Ieri sera, intanto, una sorpresa con un premio speciale. «Si tratta di una novità assoluta spiega - l’assessore alla cultura del Comune mirtense Cristina Rinaldi - negli anni, tra i tanti Enti, sponsor, attività ed istituzioni, che hanno collaborato con noi e che non ci stancheremo mai di ringraziare, c’è sempre stata la Fondazione Varrone». Da quest’anno la Fondazione oltre all’aiuto che ha sempre dato sostenendo la Rassegna ha istituito un premio speciale il Mirto d’Oro Fondazione Varrone.A premiare, ieri sera, l’attrice Paola Tiziana Cruciani che si è aggiudicata il premio, il vicepresidente della Fondazione, Roberto Lorenzetti, insieme all’assessore mirtense Cristina Rinaldi. «E’ stato un momento importante per la Rassegna – ha poi aggiunto la Rinaldi- che suggella un nuovo inizio ed un nuovo corso con la Fondazione per crescere a livello territoriale, dal punto di vista della collaborazione e della cultura così come con gli altri Enti, realtà e Istituzioni che credono in noi e nelle nostre attività».Il Gala di chiusura come detto questa sera a parco San paolo con i premi, i Mirti d’oro e l’ultima intervista all’ospite che per oggi sarà Luca Vendruscolo intervistato dai direttori artici della rassega Steve Della Casa e Claudio De Pasqualis.Da non dimenticare, inoltre, i grandi nomi, registi e personaggi che in queste due settimane di Rassegna si sono alternati sul palco di Parco San Paolo: il regista del film A mano disarmata Claudio Bonivento e la sceneggiatrice Domitilla Shaula Di Pietro e ancora i registi e personaggi come Riccardo Milani, Luc Merenda, Maurizio Tedesco e Paola Poli, Massimiliano Bruno, Riccardo Cucchi (storico radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto), Andrea Zaccariello, Luca Verdone, Paola Mammini, Maurizio Ponzi e Piero Spila, Walter Veltroni, Sergio Pierattini, Paola Tiziana Cruciani.