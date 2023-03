Poggio Mirteto, incontro con l'Associazione Luca Coscioni

RIETI - La Cellula Luca Coscioni domani a Poggio Mirteto. Le Cellule Coscioni sono le articolazioni territoriali e tematiche dell’Associazione Luca Coscioni. Domani nel paese mirtense arriverà la Cellula Luca Coscioni di Rieti per parlare di Scienza e diritti.

L’appuntamento alle 17 presso la Sala Elpidio Benedetti in via Riosole (ex Sala della Cultura).

I temi. Si parlerà di eutanasia, diritti dei disabili, cannabis, aborto, procreazione medicalmente assistita, università e ricerca, conoscenza e partecipazione dei cittadini, laicità, salute e sanità, libertà di ricerca scientifica. Oltre i rappresentanti della Cellula Luca Coscioni di Rieti saranno presenti anche gli amministratori mirtensi ad iniziare dal sindaco Giancarlo Micarelli e l’assessora Cristina Rinaldi.