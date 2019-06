La Storia

RIETI - Domani, domenica 30 giugno dalle 10 alle 21 a Poggio Catino, si svolgerà il Gran Torneo della Dama Bianca, un torneo di scherma medievale e tiro con l’arco storico. Due specialità antiche, con le loro regole che sembravano essere andate in disuso e che invece tornano alla ribalta in occasione di palii, tornei medievali, giochi e rievocazioni storiche. Sarà una giornata fatta non solo di combattimenti, ma anche di cucina e mercato medievale e musica. L’ingresso alla manifestazione è libero.Molte sono le leggende sulla donna , una di queste fa riferimento a una vicenda romantica, pare, infatti, che la Dama Bianca fosse la compagna del potente Geppo Colonna, signore di Poggio Catino. Innamoratasi del castellano, la donna iniziò con lui una storia d’amore che fece ingelosire Geppo Colonna, il quale ordinò che venisse rinchiusa nella cella e lasciata morire.In una cornice suggestiva e incantata del piccolo borgo il ricco programma prevede: Duelli e dimostrazioni di combattimento con varie armi, presentazione tecnica delle armi medievali e informazioni sulle loro caratteristiche tecniche e sul loro impiego in combattimento, dimostrazione di tiro con l’arco storico diurno e notturno, prove delle armi da parte del pubblico sotto la guida di maestri, musica medievale dal vivo, stand gastronomici con pietanze medievali, mescita di birra artigianale realizzata secondo antiche ricette medievali, vendita di oggettistica medievale, rilascio a tutti i partecipanti di un attestato di partecipazione al Torneo su pergamena