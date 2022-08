Pnrr, il Comune ottiene 1.5 milioni di euro per la Cittadella dello sport e per l'efficientamento energetico Guidobaldi

RIETI - L’Amministrazione comunale di Rieti ha ottenuto due finanziamenti, per un importo complessivo di 1milione e 500 mila euro, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport.

In particolare, il Comune di Rieti ottiene 900mila euro per la Cittadella dello sport – quartiere Campoloniano nel cluster 1 dei finanziamenti per il recupero delle aree urbane con fondi Pnrr, Missione 5 Inclusione e coesione e 600mila euro per l’efficientamento energetico dello Stadio R. Guidobaldi nel cluster 2

«Una bella notizia per Rieti – commentano il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli e l’assessore allo sport Chiara Mestichelli – Abbiamo sempre detto che il Pnrr è un’opportunità ma anche una sfida da vincere e questi finanziamenti ci permetteranno di intervenire su due aspetti che abbiamo a cuore: la riqualificazione dell’area di Campoloniano dove sorgono una serie di impianti sportivi e l’ulteriore miglioramento del fiore all’occhiello dell’atletica reatina, lo stadio Guidobaldi. Una notizia che arriva, peraltro, nel giorno in cui il Sole 24 Ore, nel consueto indice di sportività, conferma la leadership di Rieti nel campo dell’atletica e, più in generale, il miglioramento del risultato complessivo rispetto allo scorso anno e al 2020, trend di crescita che vogliamo continuare a sostenere negli anni a venire. Siamo già a lavoro con gli uffici per mettere in campo nel più breve tempo possibile i progetti e proseguire nell’iter di concretizzazione di questo ennesimo importante finanziamento ottenuto».