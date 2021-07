Affidati i lavori per la Cittadella dello sport, a breve l’apertura dei cantieri su via Theseider

Giovedì 15 Luglio 2021, 16:02

RIETI - Dopo la conclusione dell’importante intervento di ammodernamento e riqualificazione dello Stadio Guidobaldi, sono stati definitivamente affidati i lavori degli altri tre interventi che ridisegneranno il volto di una vasta e suggestiva area di Rieti, quella di Via Theseider, nell’ambito del progetto “Parco Circolare diffuso” finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico, i cantieri che saranno avviati nei prossimi giorni riguarderanno interventi per l’ammodernamento e l’ampliamento del PalaCordoni (per un investimento di 1.095.000 euro), la realizzazione del Parco dello Sport lungo Via Theseider – lato Fiume Velino (investimento di 850.340 euro) e l’ammodernamento e ampliamento della Piscina comunale scoperta di Via Theseider (1.054.000 euro).

«Con questi atti definitivi possono finalmente prendere il via i lavori che miglioreranno e renderanno altamente attrattiva un’area importante della Città, trasformandola ancora di più nell’area dello sport e del benessere della Città – dichiara il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Abbiamo salutato pochi giorni fa gli straordinari lavori di riqualificazione del Guidobaldi ed ora ci apprestiamo a vedere rinascere completamente una zona cara ai reatini e che diventerà un fiore all’occhiello della qualità della vita della nostra Città».