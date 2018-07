RIETI - L’Associazione Peperoncino a Rieti ha incontrato in Comune rappresentanti delle città gemellate di Ito (Giappone), Nordhorn (Germania) e Saint Pierre les Elbeuf (Francia). Al centro dell’incontro la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti.



Per l’Associazione Peperoncino a Rieti c’erano il presidente Stefano Colantoni e Livio Rositani. Presente anche Leonardo Tosti presidente di Confcommercio Lazio Nord. A fare gli onori di casa il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, l'assessore al turismo, Daniele Sinibaldi e la presidente del Comitato per la gestione e lo sviluppo di gemellaggi e di relazioni internazionali, Elisabetta Occhiodoro.



L’incontro è stato utile a stringere rapporti con la città di Ito, rappresentata dal vice sindaco Hiroyuki Sano, con Saint Pierre les Elbeuf e il suo sindaco Patrice Desanglois e con Nordhorn e il primo cittadino Thomas Berling.



«L’interesse – ha spiegato Stefano Colantoni, presidente dell’Associazione Peperoncino a Rieti - è che i paesi ospiti partecipino con propri rappresentanti alla Fiera Campionaria Mondiale e allo stesso tempo che si creino relazioni per futuri progetti di tipo commerciale».



«Incontri come questo – ha detto il sindaco Cicchetti – devono servire a produrre rapporti che non siano fine a sé stessi. Abbiamo cercato di creare comuni interessi per potere, attraverso i gemellaggi, far crescere la città e rilanciarla dal punto di vista turistico e dello sviluppo economico».



I tre rappresentanti delle città gemellate si sono detti interessati a tessere rapporti di collaborazione. Alcuni delegati saranno presenti già durante l’ottava edizione di Rieti Cuore Piccante in programma dal 29 agosto al 2 settembre. Il sindaco di Ito ha anche invitato l’Associazione Peperoncino a Rieti a volare in Giappone. «Questo incontro – ha detto – Può essere l’inizio di scambi importanti che speriamo presto vi porteranno a Ito, molto vicina a Tokyo, città che nel 2020 accoglierà le Olimpiadi».





