di Lorenzo Quirini

RIETI - Anche quest’anno la Fiera del Peperoncino porta in città moltissimi stand gastronomici, oltre a spettacoli, eventi folcloristici ed allegria. Come per le scorse edizioni, l’Istituto Tecnico Agraria fa la sua comparsa all’interno della Fiera, allestendo uno stand dedicato alla scuola.



Tanti i prodotti esposti, molti dei quali realizzati proprio dagli alunni, che hanno collaborato con docenti ed esperti, nell’Azienda scolastica. Cereali, farine, legumi e molti altri prodotti saranno protagonisti all’interno dello spazio riservato all’Ita, che ha di recente ampliato l’azienda scolastica con un birrificio ed un laboratorio di trasformazione degli alimenti, utili incrementi per il percorso formativo dei ragazzi. Non mancherà anche il vino, molto apprezzato a livello locale e motivo di vanto per tutto l’Istituto.



La qualità della merce esposta si sposerà con l’impegno dei ragazzi e dei professori nel gestire lo stand per tutta la durata della Fiera, garantendo sicuramente un altro successo.

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA