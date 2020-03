I RALLENTAMENTI

LE INFORMAZIONI SUI RITARDI

RIETI - Giornata di passione per i pendolari sabini che viaggiano su rotaia e grandi disagi da questa mattina sulla linea ferroviaria da e per Roma. La circolazione è fortemente rallentata a causa dei problemi sulla linea Direttissima Roma-Firenze, in seguito ad un incedio nei pressi di Settebagni che ha causato un guasto tecnico. Vigili del Fuoco e tecnici Rfi sono sul posto dall’alba di questa mattina.Il traffico ferroviario fra Roma e Firenze e su tutta la linea dorsale ad Alta Velocità permane rallentato dalle 5.00 di questa mattina. Sono interessati i treni Alta Velocità con cancellazioni e ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 120 e, a causa di alcuni treni deviati sulla cosiddetta linea lente, quella del trasporto locale, si registrano ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali da e per Roma con maggiori effetti per quelli della linea FL1 Orte – Roma – Fiumicino, vale a dire la linea che attraversa le stazione della Sabina da Fara a Poggio Mirteto, fino a Stimigliano, Forano- Gavignano, Collevecchio, Magliano Sabina.Ulteriori informazioni relative alla riprogrammazione dei trasporti, con le modifiche, le limitazioni o le cancellazioni, sono direttamente disponibili sui canali informativi delle Ferroviarie. Prima di mettersi in viaggio si consiglia, dopo che è stata riprogrammata l'offerta commerciale dei treni regionali con conseguenti ritardi e cancellazioni di consultare il sito trenitalia.com