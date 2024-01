Sciopero treni di 6 giorni in Germania, il più lungo della storia. Ripercussioni sul traffico ferroviario in tutta la Ue

Dopo i treni merci dalle 18 di ieri, il più lungo sciopero mai proclamato nelle ferrovie tedesche sta colpendo dalle due della scorsa notte anche i convogli per passeggeri. Questa quarta agitazione in due mesi dei macchinisti che chiedono una riduzione di orario di lavoro e aumento di stipendio durerà sei giorni, fino a lunedì. Come ha segnalato la portavoce delle stesse Ferrovie (Deutsche Bahn), la loro astensione dal lavoro sta avendo ripercussioni anche sul traffico merci europeo.

Sciopero ferrovie Germania

«Questo sciopero di sei giorni (...) è il più lungo nella storia della Deutsche Bahn», ha sottolineato la sua portavoce, Anja Broeker, in dichiarazioni a giornalisti rilanciate in video dal sito del quotidiano Welt. «Alcuni treni merci sono in sciopero e questo ha un impatto anche sul trasporto merci europeo» che avviene «attraverso le Alpi» o va «verso la Scandinavia o i porti marittimi in Olanda e Belgio», ha riferito la portavoce sottolineando che «anche il trasporto merci europeo ne risente».