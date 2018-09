di Emanuele Laurenzi

RIETI - «E’ impensabile che una persona che va a lavorare o a studiare a Roma impieghi due ore. Non è normale e stiamo valutando come intervenire su Cotral». Il Comitato pendolari reatini chiedeva un intervento politico e l’intervento politico è arrivato. A parlare è il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti che, pur se dietro sollecitazione, interviene secco e diretto sulla polemica del giorno. La pubblicazione dell’orario invernale dei bus, che prevede passaggi alla stazione di Fara Sabina per il 90% delle corse, ha scatenato le ire dei pendolari. Il presidente del Comitato, Massimiliano Nicodemo, ha espresso parere totalmente negativo sulla scelta, invocando la discesa in campo di politici e sindacati locali.



COMUNE DI RIETI

Dopo una mattinata di silenzio, a precisa domanda Cicchetti ha risposto in maniera diretta, schierandosi con i pendolari. «Stiamo valutando i passi da compiere – ha detto il primo cittadino – perché i tempi di percorrenza sono troppo lunghi. Interverremo presso Cotral e stiamo lavorando con il consigliere Moreno Imperatori». Il riferimento è al tavolo dei trasporti, nato da un’iniziativa di Imperatori che ha chiesto di riunire tutti i soggetti locali e nazionali coinvolti nella partita della viabilità reatina.



IL CONSIGLIERE DELEGATO

La giornata del delegato al traffico e alla viabilità del Comune era iniziata prestissimo. Sui social c’è stato un diluvio di commenti alla pubblicazione degli orari invernali di Cotral anticipata da Il Messaggero e, nel dibattito, è intervenuto proprio Imperatori. «Ho voluto chiarire un aspetto – ha detto il consigliere commentando il suo post su facebook – ovvero che quello che stiamo facendo noi non è mai stato fatto in passato. Sono un pendolare e prendo il bus, quindi conosco i problemi che ci sono e ho agito dopo aver concordato un’azione con il Comitato pendolari».



La versione di Imperatori è meno netta di quella del sindaco Cicchetti ma, al di là della forma, la sostanza non cambia. «Non sempre sono necessarie due ore di percorrenza – chiarisce il consigliere – ed è bene fare dei distinguo su questo aspetto. Le corse del mattino impiegano meno tempo poi, andando avanti nel corso della giornata e con l’aumento del traffico in ingresso a Roma, le percorrenze salgono di molto. In quei casi è più conveniente lo scambio gomma-rotaia che, tra l’altro, Cotral sta attuando in tutta la Regione».



NODO PASSO CORESE

La contestazione dei pendolari nasce proprio dalla spinta verso lo scambio, fatta con il passaggio della maggioranza delle corse Rieti-Roma e Roma-Rieti alla stazione di Passo Corese. «Ho verificato che ci sono 4 minuti all’andata e 5 al ritorno in termini di aumento dei tempi di percorrenza. Nel corso della giornata, poi, aumentano per motivi di traffico in ingresso o uscita da Roma. Al di là di questo, però, è chiaro che i bus express sono i migliori per coprire la tratta, soprattutto in orario di punta e, in tal senso, abbiamo inviato a Cotral una richiesta lo scorso 28 luglio. Il Comune di Rieti agisce nell’interesse dei cittadini e dei pendolari, ma ci si deve muovere nei modi giusti e, rispetto al passato, ce la stiamo mettendo tutta».



