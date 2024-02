Tragico incidente a Priverno: un morto nello scontro tra auto e bus Cotral

Un uomo di 86 anni ha perso la vita questa mattina in un violento scontro tra la sua auto e un autobus Cotral, avvenuto all'incrocio tra la Strada Provinciale Marittima e la Strada Provinciale Sonninese a Priverno, in provincia di Latina.

L'uomo, originario di Morolo, era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con il mezzo pubblico. L'urto è stato fatale per l'anziano, che è deceduto sul colpo, come constatato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere contorte della vettura. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la Polizia Locale di Priverno e i Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ancora da chiarire le cause

Al momento non è chiaro cosa abbia causato l'incidente. La Polizia Locale sta vagliando diverse ipotesi, tra cui l'alta velocità, un malore dell'automobilista o un'invasione di corsia.