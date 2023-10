Giovedì 5 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - C’è una città che non piace ed è quella del degrado e dell’incuria. Soprattutto quando a essere abbandonati sono i luoghi della socialità, come piazze e parchi. Da tempo, a Passo Corese, i cittadini lamentano le condizioni poco decorose in cui versano piazza Salvo D’Acquisto e il vicino parco giochi. Quell’area che si affaccia su via XXI aprile, nel cuore della prima frazione del Comune di Fara Sabina, è quotidianamente frequentata da famiglie con bambini e da giovanissimi.

L'incuria. Basta però farsi un giro per vedere a occhio nudo cartacce, bottiglie e rifiuti abbandonati che giacciono su gradini, prato e sotto le panchine. I cittadini che la frequentano ne hanno denunciato più volte, anche attraverso i social, le condizioni indecenti. A raccogliere le lamentele dei residenti sono stati poi i consiglieri del Pd - Fara progressista. Dopo aver effettuato un sopralluogo in piazza Salvo D’Acquisto, i consiglieri hanno inviato una richiesta di intervento, corredata di documentazione fotografica, all’ufficio tecnico del Comune di Fara Sabina. «A seguito di varie rimostranze e segnalazioni espresse da cittadini e cittadine - scrivono i consiglieri Mabel Moretti, Carlo Desideri e Alessandro Spaziani - segnaliamo la situazione di estremo e inaccettabile degrado in cui versa la piazza Salvo D’Acquisto di Passo Corese. Considerando che la medesima è ampiamente fruita da un’ampia cittadinanza e risulta sede di un parco giochi, si chiede un immediato intervento per ripristinare la giusta situazione di decoro e di sicurezza che un tale luogo sia per la sua destinazione urbanistica che per la sua funzione sociale deve avere».