RIETI - I bambini delle scuole elementari di Casperia in Parlamento. Accompagnati dalla Giunta comunale di Casperia, il sindaco Marco Cossu e gli assessori Roberta Gennari e Alessandro Battella, i bambini della scuola Primaria del plesso scolastico di Casperia sono stati ricevuti in Parlameto, nello specifico presso la Camera dei deputati. Ad accoglierli il parlamentare reatino, Onorevole Paolo Trancassini (in foto).

Il commento del sindaco

«Gliel'avevamo promesso il giorno in cui si è insediato il Consiglio comunale dei bambini – ha commentato il primo cittadino di Casperia Marco Cossu- con estremo piacere, insieme agli assessori Gennari e Battella, ho accompagnato la classe quinta della scuola primaria di Casperia, guidata dalla maestra Francesca Faraglia, nella visita guidata alla Camera dei deputati.

Ospiti del deputato questore Paolo Trancassino, che ringraziamo per la calorosa accoglienza. Abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile senza distinzione d'età. Un'azione che rientra nel nostro programma di educazione civica per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità sulla quale tanti stiamo lavorando come amministrazione comunale ed il rispetto nei confronti delle Istituzioni democratiche che fra pochi giorni compiranno i 77 anni».